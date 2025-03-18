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Премьер Эстонии заявил о планах увеличить расходы на оборону в 2026 году

Премьер Эстонии заявил о планах увеличить расходы на оборону в 2026 году - 18.03.2025, ПРАЙМ

Премьер Эстонии заявил о планах увеличить расходы на оборону в 2026 году

Правительство Эстонии одобрило увеличение расходов на оборону до как минимум 5% ВВП в 2026 году, сообщил премьер-министр страны Кристен Михал. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T15:30+0300

2025-03-18T15:30+0300

2025-03-18T15:30+0300

вооружения

эстония

оборона

расходы на оборону

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство Эстонии одобрило увеличение расходов на оборону до как минимум 5% ВВП в 2026 году, сообщил премьер-министр страны Кристен Михал. "Правительство выслушало сегодня военные рекомендации командующего Силами обороны и министра обороны. Мы поддерживаем предложения и увеличим оборонные расходы. Мы одобрили принцип, что базовый уровень оборонного бюджета в 2026 году вырастет как минимум до 5% от ВВП. Нам необходимо сделать дополнительные инвестиции", - заявил Михал на пресс-конференции, его слова приводит газета Postimees. Михал добавил, что в ближайшее время власти Эстонии начнут переговоры по государственному бюджету. Он пояснил, что министерство обороны страны разрабатывает долгосрочный финансовый план, который будет представлен правительству в апреле.

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эстония, оборона, расходы на оборону