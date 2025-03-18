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Опрос показал, как россияне установили самозапрет на кредиты

Опрос показал, как россияне установили самозапрет на кредиты - 18.03.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как россияне установили самозапрет на кредиты

Среди россиян, установивших самозапрет на кредиты, 7% пытались оформить займы для проверки, действительно ли работают ограничения, говорится в исследовании... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T06:47+0300

2025-03-18T06:47+0300

2025-03-18T06:47+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Среди россиян, установивших самозапрет на кредиты, 7% пытались оформить займы для проверки, действительно ли работают ограничения, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. При этом самозапрет нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства. "7% опрошенных, установивших самозапрет, признались, что пытались оформить на себя кредит или заем после установления ограничений на "Госуслугах". Так респонденты хотели проверить, как работает процедура и действительно ли их данные защищены. Чаще всего такую проверку "Госуслугам" и БКИ устраивали жители городов-миллионников в возрасте от 30 до 45 лет, работающие в финансовой сфере и в сфере образования", - говорится в исследовании. Выяснилось, что 59% опрошенных либо установили самозапрет, либо планируют его установить в ближайшие две недели. Кроме того, 22% опрошенных ответили, что не видят смысла в таких мерах, а 19% признались, что имеют такую плохую кредитную историю, что самозапрет для них не имеет смысла - мошенникам и так не удастся оформить заем или кредит. Среди тех граждан, которые оформили самозапрет, 21% планирует снять его. Подавляющее большинство этой группы опрошенных, или 74%, заявили, что для них стал сюрпризом тот факт, что ограничение распространяются и на кредитные карты, которые они планировали оформить. Еще 14% рассказали, что откажутся от ограничений в ближайшие полгода, так как планируют крупные покупки в кредит. Оставшиеся 12% рассказали, что оформили самозапрет из любопытства, но не планируют ограничивать себя в кредитных продуктах, когда они будут необходимы. "Интересно также, что 12% установивших самозапрет респондентов боятся не мошенников, а родственников, которые ранее оформляли кредиты на имя близких без их ведома", - говорится в материалах. Исследование проводилось в период с 8 по 14 марта, в нем приняли участие 3 тысячи пользователей сайта финансового маркетплейса "Выберу.ру" в возрасте от 18 до 60 лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , бки