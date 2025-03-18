https://1prime.ru/20250318/oreshnik-855893048.html

Белоруссия завершает изготовление машин под "Орешник"

Белоруссия завершает изготовление машин под "Орешник" - 18.03.2025, ПРАЙМ

Белоруссия завершает изготовление машин под "Орешник"

Белоруссия завершает изготовление базы для комплекса "Орешник", вскоре передаст эти машины в РФ для установки на них средств поражения, места для размещения в... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T22:34+0300

2025-03-18T22:34+0300

2025-03-18T22:34+0300

вооружения

белоруссия

россия

"орешник"

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/61/841376109_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_acf5c63a24ff94da8fb4f51d98ef2077.jpg

МИНСК, 18 мар – ПРАЙМ. Белоруссия завершает изготовление базы для комплекса "Орешник", вскоре передаст эти машины в РФ для установки на них средств поражения, места для размещения в республике готовых комплексов уже подготовлены, сообщил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович. "Этот ракетный комплекс - это как бы продукт Союзного государства, потому что база, машина основная, изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, а уже средство поражения, ракеты, - в Российской Федерации. Мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы Российской Федерации, чтобы установить на них средство поражения", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1". Он отметил, что подготовлены уже места для размещения этого ракетного комплекса. "Хотя он и мобильный, но предусмотрены места. Мы сохранили со времен Советского Союза", - сказал Вольфович. "Думаю, к концу года мы выполним поручения президентов", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250313/oreshnik-855754582.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, россия, "орешник"