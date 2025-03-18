https://1prime.ru/20250318/oreshnik-855893048.html
Белоруссия завершает изготовление машин под "Орешник"
Белоруссия завершает изготовление машин под "Орешник" - 18.03.2025, ПРАЙМ
Белоруссия завершает изготовление машин под "Орешник"
Белоруссия завершает изготовление базы для комплекса "Орешник", вскоре передаст эти машины в РФ для установки на них средств поражения, места для размещения в... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T22:34+0300
2025-03-18T22:34+0300
2025-03-18T22:34+0300
вооружения
белоруссия
россия
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МИНСК, 18 мар – ПРАЙМ. Белоруссия завершает изготовление базы для комплекса "Орешник", вскоре передаст эти машины в РФ для установки на них средств поражения, места для размещения в республике готовых комплексов уже подготовлены, сообщил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович. "Этот ракетный комплекс - это как бы продукт Союзного государства, потому что база, машина основная, изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, а уже средство поражения, ракеты, - в Российской Федерации. Мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы Российской Федерации, чтобы установить на них средство поражения", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1". Он отметил, что подготовлены уже места для размещения этого ракетного комплекса. "Хотя он и мобильный, но предусмотрены места. Мы сохранили со времен Советского Союза", - сказал Вольфович. "Думаю, к концу года мы выполним поручения президентов", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250313/oreshnik-855754582.html
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белоруссия, россия, "орешник"
Вооружения, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, "Орешник"
Белоруссия завершает изготовление машин под "Орешник"
Минск завершает изготовление машин под "Орешник", вскоре передаст их в Россию
МИНСК, 18 мар – ПРАЙМ. Белоруссия завершает изготовление базы для комплекса "Орешник", вскоре передаст эти машины в РФ для установки на них средств поражения, места для размещения в республике готовых комплексов уже подготовлены, сообщил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович.
"Этот ракетный комплекс - это как бы продукт Союзного государства, потому что база, машина основная, изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, а уже средство поражения, ракеты, - в Российской Федерации. Мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы Российской Федерации, чтобы установить на них средство поражения", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1".
Он отметил, что подготовлены уже места для размещения этого ракетного комплекса. "Хотя он и мобильный, но предусмотрены места. Мы сохранили со времен Советского Союза", - сказал Вольфович.
"Думаю, к концу года мы выполним поручения президентов", - подчеркнул он.
Лукашенко: Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника"