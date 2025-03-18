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В Пентагоне сократят десятки тысяч рабочих мест, пишет AP - 18.03.2025, ПРАЙМ
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В Пентагоне сократят десятки тысяч рабочих мест, пишет AP
В Пентагоне сократят десятки тысяч рабочих мест, пишет AP - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Пентагоне сократят десятки тысяч рабочих мест, пишет AP
От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T22:56+0300
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сша
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "Примерно от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест будут сокращены в министерстве обороны, но менее 21 тысячи работников, которые приняли план добровольной отставки, уйдут в ближайшие месяцы", - пишет агентство. Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил о масштабных сокращениях в правительстве и проверке расходов ведомственных структур.
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сша, пентагон
США, Пентагон
22:56 18.03.2025
 
В Пентагоне сократят десятки тысяч рабочих мест, пишет AP

AP: до 60 тысяч рабочих мест в минобороны США будут сокращены

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
"Примерно от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест будут сокращены в министерстве обороны, но менее 21 тысячи работников, которые приняли план добровольной отставки, уйдут в ближайшие месяцы", - пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил о масштабных сокращениях в правительстве и проверке расходов ведомственных структур.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
СМИ: Пентагон тратит средства бюджета США на поддержание полей для гольфа
10 марта, 16:52
 
СШАПентагон
 
 
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