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В Пентагоне сократят десятки тысяч рабочих мест, пишет AP
В Пентагоне сократят десятки тысяч рабочих мест, пишет AP - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Пентагоне сократят десятки тысяч рабочих мест, пишет AP
От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T22:56+0300
2025-03-18T22:56+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "Примерно от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест будут сокращены в министерстве обороны, но менее 21 тысячи работников, которые приняли план добровольной отставки, уйдут в ближайшие месяцы", - пишет агентство. Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил о масштабных сокращениях в правительстве и проверке расходов ведомственных структур.
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сша, пентагон
В Пентагоне сократят десятки тысяч рабочих мест, пишет AP
AP: до 60 тысяч рабочих мест в минобороны США будут сокращены
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. От 50 до 60 тысяч рабочих мест в министерстве обороны США будут сокращены, менее 21 тысячи работников уйдут в ближайшее время, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
"Примерно от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест будут сокращены в министерстве обороны, но менее 21 тысячи работников, которые приняли план добровольной отставки, уйдут в ближайшие месяцы", - пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил о масштабных сокращениях в правительстве и проверке расходов ведомственных структур.
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