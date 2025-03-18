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В РЖД зафиксировали рост перевозок с Китаем в январе-феврале

В РЖД зафиксировали рост перевозок с Китаем в январе-феврале - 18.03.2025, ПРАЙМ

В РЖД зафиксировали рост перевозок с Китаем в январе-феврале

РЖД в январе-феврале 2025 года фиксируют рост железнодорожных перевозок в сообщении России с Китаем на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T12:15+0300

2025-03-18T12:15+0300

2025-03-18T12:15+0300

экономика

ржд

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китай

бизнес

железнодорожные перевозки

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. РЖД в январе-феврале 2025 года фиксируют рост железнодорожных перевозок в сообщении России с Китаем на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 30 миллионов тонн, сообщил первый замгендиректора компании Сергей Павлов. Он привел данные, что в 2024 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных 245 миллиардов долларов. Общий объем железнодорожных перевозок за прошлый год между Россией и Китаем показал новый исторический максимум, составив более 175 миллионов тонн и показав рост на 9%. "И, конечно, за прошедшие два месяца мы видим, что этот тренд остается. Прирост составляет 9% к двум месяцам прошлого года", - сказал Павлов в ходе международной выставки TransRussia. Согласно презентации, показанной Павловым, в январе-феврале объем перевозок вырос на 9,3% и составил более 30 миллионов тонн. РЖД и в 2023 году фиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем. Тогда они выросли на 36% - до 161 миллиона тонн. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в августе 2024 года говорил, что это не предел. Он отмечал, что развитие погранпереходов между РФ и Китаем в комплексе позволяет создать условия для дальнейшего наращивания объемов железнодорожных грузоперевозок.

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ржд, россия, китай, бизнес, железнодорожные перевозки