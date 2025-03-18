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Песков сообщил время начала телефонного разговора Путина и Трампа
Песков сообщил время начала телефонного разговора Путина и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил время начала телефонного разговора Путина и Трампа
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится во второй половине дня во вторник, сообщил пресс-секретарь российского лидера... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T12:02+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится во второй половине дня во вторник, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о времени беседы, разговор начнется в 16.00 по московскому времени. "Это действительно будет 16.00 до 18.00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение... в Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно", - сказал Песков.Он также добавил, что несмотря на заявленное время окончания звонка, Путин и Трамп будут общаться столько, сколько посчитают нужным. Кроме того, Песков отметил большое количество вопросов касательно темы разговора, заявив, что российский и американский лидеры намерены обсудить вопросы, связанные с нормализацией отношений двух стран и с урегулированием на Украине, которые остаются нерешенными.Также пресс-секретарь ответил на вопрос о том, ожидается ли выступление Путина по итогам телефонного разговора с Трампом."Нет, президент вряд ли что-то будет говорить", - сообщил Песков журналистам.
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россия, москва, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков сообщил время начала телефонного разговора Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится во второй половине дня во вторник, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о времени беседы, разговор начнется в 16.00 по московскому времени.
"Это действительно будет 16.00 до 18.00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение... в Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно", - сказал Песков.
Он также добавил, что несмотря на заявленное время окончания звонка, Путин и Трамп будут общаться столько, сколько посчитают нужным.
Кроме того, Песков отметил большое количество вопросов касательно темы разговора, заявив, что российский и американский лидеры намерены обсудить вопросы, связанные с нормализацией отношений двух стран и с урегулированием на Украине, которые остаются нерешенными.
Также пресс-секретарь ответил на вопрос о том, ожидается ли выступление Путина по итогам телефонного разговора с Трампом.
"Нет, президент вряд ли что-то будет говорить", - сообщил Песков журналистам.
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