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Песков отметил эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа
Песков отметил эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ
Песков отметил эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа
Эмоциональные ожидания от разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа понятны, но этот контакт является "одним из разговоров" в цепи... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T13:34+0300
2025-03-18T13:34+0300
2025-03-18T13:34+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Эмоциональные ожидания от разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа понятны, но этот контакт является "одним из разговоров" в цепи налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас очень много эмоциональных ожиданий от разговора, но это один из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога, по поиску пути урегулирования. Это сложная, кропотливая работа, ответственная. Работа на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.Также пресс-секретарь заявил, что Кремль "наилучшим образом" проинформирует о результатах телефонного разговора российского и американского лидеров. Помимо этого Песков ответил на вопрос журналистов о главном переговорщике от России для диалога с США, сказав, что Москва еще не определилась с выбором.
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Песков отметил эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа является звеном в цепи налаживания контактов
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Эмоциональные ожидания от разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа понятны, но этот контакт является "одним из разговоров" в цепи налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас очень много эмоциональных ожиданий от разговора, но это один из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога, по поиску пути урегулирования. Это сложная, кропотливая работа, ответственная. Работа на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.
Также пресс-секретарь заявил, что Кремль "наилучшим образом" проинформирует о результатах телефонного разговора российского и американского лидеров.
Помимо этого Песков ответил на вопрос журналистов о главном переговорщике от России для диалога с США, сказав, что Москва еще не определилась с выбором.
Песков сообщил время начала телефонного разговора Путина и Трампа