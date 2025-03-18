https://1prime.ru/20250318/peskov-855886117.html

В Кремле оценили закрытую встречу Путина с бюро РСПП

В Кремле оценили закрытую встречу Путина с бюро РСПП - 18.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили закрытую встречу Путина с бюро РСПП

Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с бюро РСПП прошла хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T17:14+0300

2025-03-18T17:14+0300

2025-03-18T17:14+0300

экономика

владимир путин

рф

дмитрий песков

рспп

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с бюро РСПП прошла хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Закрытая встреча Путина с бюро РСПП ранее завершилась. "Хорошо", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча.

https://1prime.ru/20250318/putin-855884508.html

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владимир путин, рф, дмитрий песков, рспп