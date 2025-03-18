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В Кремле оценили закрытую встречу Путина с бюро РСПП - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Кремле оценили закрытую встречу Путина с бюро РСПП
В Кремле оценили закрытую встречу Путина с бюро РСПП - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили закрытую встречу Путина с бюро РСПП
Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с бюро РСПП прошла хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T17:14+0300
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экономика
владимир путин
рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с бюро РСПП прошла хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Закрытая встреча Путина с бюро РСПП ранее завершилась. "Хорошо", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча.
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владимир путин, рф, дмитрий песков, рспп
Экономика, Владимир Путин, РФ, Дмитрий Песков, РСПП
17:14 18.03.2025
 
В Кремле оценили закрытую встречу Путина с бюро РСПП

Песков: закрытая встреча Путина с бюро РСПП прошла хорошо

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с бюро РСПП прошла хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Закрытая встреча Путина с бюро РСПП ранее завершилась.
"Хорошо", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча.
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