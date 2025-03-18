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В Белом доме сообщили, как проходит разговор Путина и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ
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В Белом доме сообщили, как проходит разговор Путина и Трампа
В Белом доме сообщили, как проходит разговор Путина и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ
В Белом доме сообщили, как проходит разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начался в 17:00 мск, сообщил помощник главы Белого дома и замглавы его аппарата... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T18:11+0300
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владимир путин
дональд трамп
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 18 мар - ПРАЙМ. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начался в 17:00 мск, сообщил помощник главы Белого дома и замглавы его аппарата Дэн Скавино на своей странице в социальной сети Х."Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", — написал он.Скавино уточнил, что Трамп разговаривает с Путиным из Овального кабинета.В 18:32 мск американский чиновник написал, что разговор все еще идет.Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле понимают, что эмоциональные ожидания от разговора высоки, но эти переговоры — один из шагов в налаживании контактов между Москвой и Вашингтоном.
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владимир путин, дональд трамп, сша, россия
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, РОССИЯ
18:11 18.03.2025 (обновлено: 18:44 18.03.2025)
 
В Белом доме сообщили, как проходит разговор Путина и Трампа

В Белом доме сообщили, что разговор Путина и Трампа начался в 17:00 мск

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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ВАШИНГТОН, 18 мар - ПРАЙМ. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начался в 17:00 мск, сообщил помощник главы Белого дома и замглавы его аппарата Дэн Скавино на своей странице в социальной сети Х.
"Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", — написал он.
Скавино уточнил, что Трамп разговаривает с Путиным из Овального кабинета.
В 18:32 мск американский чиновник написал, что разговор все еще идет.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле понимают, что эмоциональные ожидания от разговора высоки, но эти переговоры — один из шагов в налаживании контактов между Москвой и Вашингтоном.
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Владимир ПутинДональд ТрампСШАРОССИЯ
 
 
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