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Эксперт выяснил, повлияет ли повышение пошлин на пальмовое масло на Россию
Эксперт выяснил, повлияет ли повышение пошлин на пальмовое масло на Россию - 18.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт выяснил, повлияет ли повышение пошлин на пальмовое масло на Россию
Повышение Индонезией пошлин на пальмовое масло приведет к росту цен на 2-3% на мировых рынках, однако на России такое решение почти не скажется, сообщил РИА... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T11:50+0300
2025-03-18T11:50+0300
2025-03-18T11:50+0300
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россия
промышленность
пальмовое масло
пошлины
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Повышение Индонезией пошлин на пальмовое масло приведет к росту цен на 2-3% на мировых рынках, однако на России такое решение почти не скажется, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По итогам текущего года производство пальмового масла в Индонезии вырастет до 53,6 миллиона тонн, при этом большая часть выпуска израсходует внутренний потребитель - 26,1 миллиона тонн, а 13,6 миллиона пойдет на биодизельное топливо, свидетельствуют данные отраслевой ассоциации страны, с которыми ознакомилось РИА Новости. При этом, по информации агентства Reuters, Индонезия планирует повысить экспортную пошлину на пальмовое масло с 3-7,5% до 4,5-10%, а полученные доходы будут направлены на поддержание его использования именно в производстве биодизельного топлива. "Подъем властями Индонезии пошлины на пальмовое масло вряд ли сильно отразится на России, хотя она, по имеющимся данным, импортирует до 1 миллиона тонн этого продукта. Вместе с тем оно подорожает на нашем рынке, но, как я думаю, не очень - всего на 1-2% и не приведет к чрезмерному росту цен на продукцию, в которой оно используется: он зависит от многих факторов, а не только от стоимости одного пальмового масла", - отметил Хазанов. "Зато на глобальный рынок воздействие все же будет: цены на пальмовое масло могут подняться на 2-3% из-за опасений о возможном сокращении его вывоза из Индонезии и спекуляций на данную тему", - добавил он. Эксперт пояснил, что пальмовое масло в России может меньше подорожать, чем на мировом рынке, так как страна - скромный его потребитель.
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индонезия, россия, промышленность, пальмовое масло, пошлины
Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, РОССИЯ, Промышленность, пальмовое масло, пошлины
Эксперт выяснил, повлияет ли повышение пошлин на пальмовое масло на Россию
Экономист Хазанов: повышение Индонезией пошлин на пальмовое масло не скажется на России
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Повышение Индонезией пошлин на пальмовое масло приведет к росту цен на 2-3% на мировых рынках, однако на России такое решение почти не скажется, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По итогам текущего года производство пальмового масла в Индонезии вырастет до 53,6 миллиона тонн, при этом большая часть выпуска израсходует внутренний потребитель - 26,1 миллиона тонн, а 13,6 миллиона пойдет на биодизельное топливо, свидетельствуют данные отраслевой ассоциации страны, с которыми ознакомилось РИА Новости.
При этом, по информации агентства Reuters, Индонезия планирует повысить экспортную пошлину на пальмовое масло с 3-7,5% до 4,5-10%, а полученные доходы будут направлены на поддержание его использования именно в производстве биодизельного топлива.
"Подъем властями Индонезии пошлины на пальмовое масло вряд ли сильно отразится на России, хотя она, по имеющимся данным, импортирует до 1 миллиона тонн этого продукта. Вместе с тем оно подорожает на нашем рынке, но, как я думаю, не очень - всего на 1-2% и не приведет к чрезмерному росту цен на продукцию, в которой оно используется: он зависит от многих факторов, а не только от стоимости одного пальмового масла", - отметил Хазанов.
"Зато на глобальный рынок воздействие все же будет: цены на пальмовое масло могут подняться на 2-3% из-за опасений о возможном сокращении его вывоза из Индонезии и спекуляций на данную тему", - добавил он.
Эксперт пояснил, что пальмовое масло в России может меньше подорожать, чем на мировом рынке, так как страна - скромный его потребитель.
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