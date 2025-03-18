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Эксперт выяснил, повлияет ли повышение пошлин на пальмовое масло на Россию

Эксперт выяснил, повлияет ли повышение пошлин на пальмовое масло на Россию - 18.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт выяснил, повлияет ли повышение пошлин на пальмовое масло на Россию

Повышение Индонезией пошлин на пальмовое масло приведет к росту цен на 2-3% на мировых рынках, однако на России такое решение почти не скажется, сообщил РИА... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T11:50+0300

2025-03-18T11:50+0300

2025-03-18T11:50+0300

экономика

индонезия

россия

промышленность

пальмовое масло

пошлины

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Повышение Индонезией пошлин на пальмовое масло приведет к росту цен на 2-3% на мировых рынках, однако на России такое решение почти не скажется, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По итогам текущего года производство пальмового масла в Индонезии вырастет до 53,6 миллиона тонн, при этом большая часть выпуска израсходует внутренний потребитель - 26,1 миллиона тонн, а 13,6 миллиона пойдет на биодизельное топливо, свидетельствуют данные отраслевой ассоциации страны, с которыми ознакомилось РИА Новости. При этом, по информации агентства Reuters, Индонезия планирует повысить экспортную пошлину на пальмовое масло с 3-7,5% до 4,5-10%, а полученные доходы будут направлены на поддержание его использования именно в производстве биодизельного топлива. "Подъем властями Индонезии пошлины на пальмовое масло вряд ли сильно отразится на России, хотя она, по имеющимся данным, импортирует до 1 миллиона тонн этого продукта. Вместе с тем оно подорожает на нашем рынке, но, как я думаю, не очень - всего на 1-2% и не приведет к чрезмерному росту цен на продукцию, в которой оно используется: он зависит от многих факторов, а не только от стоимости одного пальмового масла", - отметил Хазанов. "Зато на глобальный рынок воздействие все же будет: цены на пальмовое масло могут подняться на 2-3% из-за опасений о возможном сокращении его вывоза из Индонезии и спекуляций на данную тему", - добавил он. Эксперт пояснил, что пальмовое масло в России может меньше подорожать, чем на мировом рынке, так как страна - скромный его потребитель.

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индонезия

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индонезия, россия, промышленность, пальмовое масло, пошлины