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В правительстве позитивно отнеслись к идее Минфина по большой приватизации

В правительстве позитивно отнеслись к идее Минфина по большой приватизации - 18.03.2025, ПРАЙМ

В правительстве позитивно отнеслись к идее Минфина по большой приватизации

Правительство России в целом позитивно относится к предложению Минфина по большой приватизации, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T12:34+0300

2025-03-18T12:34+0300

2025-03-18T12:34+0300

экономика

россия

минфин

алексей моисеев

антон силуанов

михаил мишустин

росимущество

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство России в целом позитивно относится к предложению Минфина по большой приватизации, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин еще в конце 2023 года вносил в правительство список из примерно 30 крупных компаний с долей государства более 50% для рассмотрения возможности приватизации. Ранее во вторник на расширенном заседании коллегии Росимущества глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает текущее время подходящим, чтобы вновь поставить вопрос "большой приватизации" на повестку дня. "Мы прошлись по ведомствам, надо сказать, что большинство ведомств, конечно, не очень хочет этим заниматься, но не все. Есть ведомства, которые активно поддерживают нашу идею. На самом деле, там же позиция правительства главная - и правительство в целом к этому относится позитивно", - сказал Моисеев. Он напомнил, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил федеральный проект, в соответствии с которым до 2030 года должны быть осуществлены размещения акций компаний с госучастием на триллион рублей.

https://1prime.ru/20250318/siluanov-855872559.html

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россия, минфин, алексей моисеев, антон силуанов, михаил мишустин, росимущество