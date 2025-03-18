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Минфин внес в правительство список компаний для приватизации в 2026 году - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250318/privatizatsiya-855874878.html
Минфин внес в правительство список компаний для приватизации в 2026 году
Минфин внес в правительство список компаний для приватизации в 2026 году - 18.03.2025, ПРАЙМ
Минфин внес в правительство список компаний для приватизации в 2026 году
Минфин РФ внес в правительство список из семи компаний для приватизации в 2026 году, документ находится на рассмотрении, сообщил журналистам замминистра Алексей | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T12:45+0300
2025-03-18T12:45+0300
экономика
минфин
алексей моисеев
антон силуанов
россия
росимущество
дом.рф
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ внес в правительство список из семи компаний для приватизации в 2026 году, документ находится на рассмотрении, сообщил журналистам замминистра Алексей Моисеев. Минфин еще в конце 2023 года вносил в правительство список из примерно 30 крупных компаний с долей государства более 50% для рассмотрения возможности приватизации. Ранее во вторник на расширенном заседании коллегии Росимущества глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает текущее время подходящим, чтобы вновь поставить вопрос "большой приватизации" на повестку дня. "Да, было такое - мы вносили 30 штук. Утруска-усушка у нас произошла - сейчас у нас там около 7 на следующий год, на 2026 год", - сказал Моисеев. "Мы в правительство направили, сейчас правительство рассматривает", - добавил он. Замглавы Минфина напомнил, что на 2025 год стоит размещение госкорпорации "Дом.РФ". "Уже у нас есть план-график. Мы в четвертом квартале, может, в конце третьего выходим на (размещение - ред.). Все будет зависеть от того, как консультанты скажут, есть так называемые окна возможностей, когда выходить надо. Сейчас там работа идет полным ходом, процесс организован", - добавил он. "Что касается других, почему мы сейчас про это говорим: чтобы продать в 2026 году, надо года полтора подготовки. То есть эти компании даже не все ПАО, и там понятно, что и юридическую структуру, и организационно-правовую форму менять, и знакомить инвесторов. Там есть компании, которые торгуются на рынке, соответственно, с ними будет полегче, есть такие, которые не торгуются", - резюмировал Моисеев.
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минфин, алексей моисеев, антон силуанов, россия, росимущество, дом.рф
Экономика, Минфин, Алексей Моисеев, Антон Силуанов, РОССИЯ, Росимущество, Дом.РФ
12:45 18.03.2025
 
Минфин внес в правительство список компаний для приватизации в 2026 году

Моисеев: правительство рассмотрит список из семи компании для приватизации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ внес в правительство список из семи компаний для приватизации в 2026 году, документ находится на рассмотрении, сообщил журналистам замминистра Алексей Моисеев.
Минфин еще в конце 2023 года вносил в правительство список из примерно 30 крупных компаний с долей государства более 50% для рассмотрения возможности приватизации. Ранее во вторник на расширенном заседании коллегии Росимущества глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает текущее время подходящим, чтобы вновь поставить вопрос "большой приватизации" на повестку дня.
"Да, было такое - мы вносили 30 штук. Утруска-усушка у нас произошла - сейчас у нас там около 7 на следующий год, на 2026 год", - сказал Моисеев.
"Мы в правительство направили, сейчас правительство рассматривает", - добавил он.
Замглавы Минфина напомнил, что на 2025 год стоит размещение госкорпорации "Дом.РФ". "Уже у нас есть план-график. Мы в четвертом квартале, может, в конце третьего выходим на (размещение - ред.). Все будет зависеть от того, как консультанты скажут, есть так называемые окна возможностей, когда выходить надо. Сейчас там работа идет полным ходом, процесс организован", - добавил он.
"Что касается других, почему мы сейчас про это говорим: чтобы продать в 2026 году, надо года полтора подготовки. То есть эти компании даже не все ПАО, и там понятно, что и юридическую структуру, и организационно-правовую форму менять, и знакомить инвесторов. Там есть компании, которые торгуются на рынке, соответственно, с ними будет полегче, есть такие, которые не торгуются", - резюмировал Моисеев.
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
В правительстве позитивно отнеслись к идее Минфина по большой приватизации
12:34
 
ЭкономикаМинфинАлексей МоисеевАнтон СилуановРОССИЯРосимуществоДом.РФ
 
 
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