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Путин примет участие в съезде РСПП в Москве

Путин примет участие в съезде РСПП в Москве - 18.03.2025, ПРАЙМ

Путин примет участие в съезде РСПП в Москве

Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T00:18+0300

2025-03-18T00:18+0300

2025-03-18T00:18+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве. Основными темами обсуждения в этом году, как сообщили в Кремле, станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов. По завершении съезда президент проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, закрытый режим встречи необходим, чтобы и представители власти, и представители бизнеса "могли поднимать в откровенной атмосфере все самые острые вопросы". В этом году ожидается участие порядка 1,3 тысячи делегатов и гостей съезда, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всей страны, главы министерств и ведомств, ключевые для российской экономики государственные политические деятели. НА ФОНЕ ЗВОНКА ТРАМПА Президент США Дональд Трамп сообщил, что во вторник может состояться его разговор с Путиным. Подготовку к международному контакту на вторник подтвердили и в Кремле. Песков не стал анонсировать возможные темы переговоров двух лидеров, уточнив, что идет подготовка тезисов по всем вопросам повестки дня и главным образом по украинской проблематике. В то же время, Москва не раз акцентировала, что контакты с Вашингтоном ведутся не только по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде "была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного сотрудничества". На фоне разморозки диалога между РФ и США открываются новые перспективы и для бизнеса. Так, Путин сообщал о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. Конкретных шагов этом направлении пока не было, отмечал Песков, но Москва заинтересованность сохраняет. Кроме того, вопросы российско-американских отношений и их экономический аспект обсуждался и в ходе закрытой встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На прошлой неделе агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Минпромторг РФ попросил представителей российских компаний составить список санкций, которые наиболее сильно повлияли на бизнес, чтобы добиваться их отмены. Разговор с бизнесом за закрытыми дверями позволит еще раз сверить часы по этому вопросу накануне контактов с Трампом.

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