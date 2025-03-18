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Путин высказался по вопросу приватизации в России - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин высказался по вопросу приватизации в России
Путин высказался по вопросу приватизации в России - 18.03.2025, ПРАЙМ
Путин высказался по вопросу приватизации в России
Вопросы приватизации в РФ необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно, заявил президент России Владимир Путин. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:46+0300
2025-03-18T15:46+0300
экономика
россия
владимир путин
рспп
приватизация
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Вопросы приватизации в РФ необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно, заявил президент России Владимир Путин. "Действительно, вопросов много всегда. Здесь Александр Николаевич (Шохин, президент РСПП - ред.) сейчас только что сказал о защите интересов добросовестных приобретателей, всего, что связано с приватизацией. Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно - надо обсуждать, пока не решим окончательно", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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россия, владимир путин, рспп, приватизация
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, РСПП, приватизация
15:46 18.03.2025
 
Путин высказался по вопросу приватизации в России

Путин: вопросы приватизации в РФ необходимо обсуждать, пока они не будут решены

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
© POOL
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Вопросы приватизации в РФ необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно, заявил президент России Владимир Путин.
"Действительно, вопросов много всегда. Здесь Александр Николаевич (Шохин, президент РСПП - ред.) сейчас только что сказал о защите интересов добросовестных приобретателей, всего, что связано с приватизацией. Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно - надо обсуждать, пока не решим окончательно", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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12:45
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинРСППприватизация
 
 
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