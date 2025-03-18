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Путин пообещал откровенно обсудить с бизнесом актуальные вопросы - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин пообещал откровенно обсудить с бизнесом актуальные вопросы
Путин пообещал откровенно обсудить с бизнесом актуальные вопросы - 18.03.2025, ПРАЙМ
Путин пообещал откровенно обсудить с бизнесом актуальные вопросы
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в ходе закрытой встречи с бизнесом обсудит абсолютно откровенно актуальные вопросы. Такое заявление глава государства... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:50+0300
2025-03-18T15:50+0300
экономика
рспп
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в ходе закрытой встречи с бизнесом обсудит абсолютно откровенно актуальные вопросы. Такое заявление глава государства сделал в ходе пленарного заседания съезда РСПП."Мы будем иметь возможность поговорить в закрытом режиме абсолютно откровенно по некоторым вопросам", - подчеркнул он."А вопросов здесь действительно много, включая совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и в целом улучшение регуляторной среды для бизнеса", - добавил президент.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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рспп, владимир путин, россия
Экономика, РСПП, Владимир Путин, РОССИЯ
15:50 18.03.2025
 
Путин пообещал откровенно обсудить с бизнесом актуальные вопросы

Путин пообещал откровенно обсудить на закрытой встрече с бизнесом актуальные вопросы

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Президент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в ходе закрытой встречи с бизнесом обсудит абсолютно откровенно актуальные вопросы. Такое заявление глава государства сделал в ходе пленарного заседания съезда РСПП.
"Мы будем иметь возможность поговорить в закрытом режиме абсолютно откровенно по некоторым вопросам", - подчеркнул он.
"А вопросов здесь действительно много, включая совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и в целом улучшение регуляторной среды для бизнеса", - добавил президент.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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