https://1prime.ru/20250318/putin-855882636.html

Путин пообещал откровенно обсудить с бизнесом актуальные вопросы

Путин пообещал откровенно обсудить с бизнесом актуальные вопросы - 18.03.2025, ПРАЙМ

Путин пообещал откровенно обсудить с бизнесом актуальные вопросы

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в ходе закрытой встречи с бизнесом обсудит абсолютно откровенно актуальные вопросы. Такое заявление глава государства... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T15:50+0300

2025-03-18T15:50+0300

2025-03-18T15:50+0300

экономика

рспп

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в ходе закрытой встречи с бизнесом обсудит абсолютно откровенно актуальные вопросы. Такое заявление глава государства сделал в ходе пленарного заседания съезда РСПП."Мы будем иметь возможность поговорить в закрытом режиме абсолютно откровенно по некоторым вопросам", - подчеркнул он."А вопросов здесь действительно много, включая совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и в целом улучшение регуляторной среды для бизнеса", - добавил президент.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20250318/putin-855882378.html

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рспп, владимир путин, россия