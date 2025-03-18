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Конкуренты всегда будут стремиться сдержать развитие России, заявил Путин
Конкуренты всегда будут стремиться сдержать развитие России, заявил Путин - 18.03.2025, ПРАЙМ
Конкуренты всегда будут стремиться сдержать развитие России, заявил Путин
Конкуренты России всегда будут стремиться сдержать ее развитие, заявил глава государства Владимир Путин. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:52+0300
2025-03-18T15:52+0300
2025-03-18T15:52+0300
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Конкуренты России всегда будут стремиться сдержать ее развитие, заявил глава государства Владимир Путин. "Как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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владимир путин, россия, рспп
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, РСПП
Конкуренты всегда будут стремиться сдержать развитие России, заявил Путин
Путин: конкуренты России всегда будут стремиться сдержать ее развитие
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Конкуренты России всегда будут стремиться сдержать ее развитие, заявил глава государства Владимир Путин.
"Как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.