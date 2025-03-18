https://1prime.ru/20250318/putin-855883190.html

Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал Путин

Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал Путин - 18.03.2025, ПРАЙМ

Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал Путин

Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал президент РФ Владимир Путин. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T15:55+0300

2025-03-18T15:55+0300

2025-03-18T15:55+0300

экономика

рспп

россия

бизнес

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Правительство и наши регионы должны оказывать и оказывают необходимую поддержку (российскому бизнесу - ред.). Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать этот процесс", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

https://1prime.ru/20250318/putin-855882636.html

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рспп, россия, бизнес, владимир путин