https://1prime.ru/20250318/putin-855883190.html
Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал Путин
Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал Путин - 18.03.2025, ПРАЙМ
Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал Путин
Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал президент РФ Владимир Путин. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:55+0300
2025-03-18T15:55+0300
2025-03-18T15:55+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Правительство и наши регионы должны оказывать и оказывают необходимую поддержку (российскому бизнесу - ред.). Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать этот процесс", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://1prime.ru/20250318/putin-855882636.html
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рспп, россия, бизнес, владимир путин
Экономика, РСПП, РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин
Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес, пообещал Путин
Путин: Россия будет делать все, чтобы поддержать свой бизнес