https://1prime.ru/20250318/putin-855883451.html
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин - 18.03.2025, ПРАЙМ
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:57+0300
2025-03-18T15:57+0300
2025-03-18T16:01+0300
экономика
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин."В этих условиях (санкционного давления - ред.) российскому бизнесу важно проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, разрабатывать собственные технологические решения и налаживать кооперацию с надежными партнерами, а таких тоже в мире достаточно. Здесь правительства, наши регионы, конечно, должны оказывать и оказывают необходимую поддержку", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://1prime.ru/20250318/putin-855882636.html
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россия, владимир путин, рспп
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, РСПП
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин
Путин: Россия в условиях санкций будет налаживать кооперацию с надежными партнерами
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этих условиях (санкционного давления - ред.) российскому бизнесу важно проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, разрабатывать собственные технологические решения и налаживать кооперацию с надежными партнерами, а таких тоже в мире достаточно. Здесь правительства, наши регионы, конечно, должны оказывать и оказывают необходимую поддержку", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Путин пообещал откровенно обсудить с бизнесом актуальные вопросы