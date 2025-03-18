https://1prime.ru/20250318/putin-855883451.html

Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин

Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин - 18.03.2025, ПРАЙМ

Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин

Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T15:57+0300

2025-03-18T15:57+0300

2025-03-18T16:01+0300

экономика

россия

владимир путин

рспп

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин."В этих условиях (санкционного давления - ред.) российскому бизнесу важно проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, разрабатывать собственные технологические решения и налаживать кооперацию с надежными партнерами, а таких тоже в мире достаточно. Здесь правительства, наши регионы, конечно, должны оказывать и оказывают необходимую поддержку", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

https://1prime.ru/20250318/putin-855882636.html

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2025

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россия, владимир путин, рспп