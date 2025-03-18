Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин - 18.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250318/putin-855883451.html
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин - 18.03.2025, ПРАЙМ
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:57+0300
2025-03-18T16:01+0300
экономика
россия
владимир путин
рспп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/15/855139689_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_a1046205024266b7d5901b6b0cb50cc8.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин."В этих условиях (санкционного давления - ред.) российскому бизнесу важно проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, разрабатывать собственные технологические решения и налаживать кооперацию с надежными партнерами, а таких тоже в мире достаточно. Здесь правительства, наши регионы, конечно, должны оказывать и оказывают необходимую поддержку", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://1prime.ru/20250318/putin-855882636.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/15/855139689_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_f90be6d65a30de5cec4062ac278fa47a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, рспп
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, РСПП
15:57 18.03.2025 (обновлено: 16:01 18.03.2025)
 
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин

Путин: Россия в условиях санкций будет налаживать кооперацию с надежными партнерами

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этих условиях (санкционного давления - ред.) российскому бизнесу важно проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, разрабатывать собственные технологические решения и налаживать кооперацию с надежными партнерами, а таких тоже в мире достаточно. Здесь правительства, наши регионы, конечно, должны оказывать и оказывают необходимую поддержку", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Президент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Путин пообещал откровенно обсудить с бизнесом актуальные вопросы
15:50
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинРСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала