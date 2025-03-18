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Путин призвал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в России
Путин призвал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в России - 18.03.2025, ПРАЙМ
Путин призвал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в России
Необходимо избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T16:07+0300
2025-03-18T16:07+0300
2025-03-18T16:11+0300
экономика
россия
владимир путин
рспп
безработица в россии
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Необходимо избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно избежать разбалансировки отдельных отраслей и перекосов ключевых макропараметров. Важнейшая наша задача. В том числе необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу. Это совместная задача и органов власти, и бизнеса - не только крупного, который объединяет РСПП, но и среднего, и малого", - сказал Путин во время съезда РСПП.
https://1prime.ru/20250318/putin-855883451.html
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россия, владимир путин, рспп, безработица в россии
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, РСПП, безработица в России
Путин призвал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в России
Путин: нужно избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Необходимо избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно избежать разбалансировки отдельных отраслей и перекосов ключевых макропараметров. Важнейшая наша задача. В том числе необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу. Это совместная задача и органов власти, и бизнеса - не только крупного, который объединяет РСПП, но и среднего, и малого", - сказал Путин во время съезда РСПП.
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил Путин