https://1prime.ru/20250318/putin-855884508.html

Путин: экономика России должна оставаться тихой гаванью для бизнеса

Путин: экономика России должна оставаться тихой гаванью для бизнеса - 18.03.2025, ПРАЙМ

Путин: экономика России должна оставаться тихой гаванью для бизнеса

Экономика России должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T16:23+0300

2025-03-18T16:23+0300

2025-03-18T16:23+0300

экономика

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Экономика России должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, задача государства в значительной степени заключается в том, чтобы обеспечить интересы российского бизнеса, это правда. Но вот этой тихой гаванью должна быть экономика самой нашей страны, самой России. Конечно, нам еще очень много нужно сделать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Ежегодный съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20250318/putin-855883943.html

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