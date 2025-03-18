https://1prime.ru/20250318/putin-855884508.html
Путин: экономика России должна оставаться тихой гаванью для бизнеса
Путин: экономика России должна оставаться тихой гаванью для бизнеса - 18.03.2025, ПРАЙМ
Путин: экономика России должна оставаться тихой гаванью для бизнеса
Экономика России должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T16:23+0300
2025-03-18T16:23+0300
2025-03-18T16:23+0300
экономика
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Экономика России должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, задача государства в значительной степени заключается в том, чтобы обеспечить интересы российского бизнеса, это правда. Но вот этой тихой гаванью должна быть экономика самой нашей страны, самой России. Конечно, нам еще очень много нужно сделать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Ежегодный съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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Путин: экономика России должна оставаться тихой гаванью для бизнеса
Путин: экономика России должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Экономика России должна оставаться тихой гаванью для отечественного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, задача государства в значительной степени заключается в том, чтобы обеспечить интересы российского бизнеса, это правда. Но вот этой тихой гаванью должна быть экономика самой нашей страны, самой России. Конечно, нам еще очень много нужно сделать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ежегодный съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Путин призвал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в России