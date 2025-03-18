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Власти России добьются нужного результата в экономике, пообещал Путин

Власти России добьются нужного результата в экономике, пообещал Путин - 18.03.2025, ПРАЙМ

Власти России добьются нужного результата в экономике, пообещал Путин

Российские власти добьются нужного результата в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T16:38+0300

2025-03-18T16:38+0300

2025-03-18T16:38+0300

экономика

россия

владимир путин

рспп

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российские власти добьются нужного результата в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот сейчас говорили, Александр Николаевич (Шохин - ред.) говорил об охлаждении экономики. Здесь, конечно, нужно действовать очень-очень аккуратно, то что это неизбежно, это понятно. Это и правительство, и Центральный банк в целом об этом говорили. В целом договорились, надо, чтобы на практике все было, как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения..., а потихонечку все было... Цифры известны, у Центробанка одни цифры, у правительства, Минэкономразвития - другие, это не 4,1%, это 2-2,5%", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. "Нужно сделать так, чтобы обрушения излишней заморозки не было, тонкая вещь, но надеюсь, это получится... Надеюсь, что мы все-таки пойдем по тому пути, аккуратно пойдем, и добьемся нужного нам результата", - добавил он. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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россия, владимир путин, рспп