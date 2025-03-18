https://1prime.ru/20250318/putin-855891209.html

Путин эмоционально высказался, говоря о попрании Западом правовых норм

Путин эмоционально высказался, говоря о попрании Западом правовых норм - 18.03.2025, ПРАЙМ

Путин эмоционально высказался, говоря о попрании Западом правовых норм

Президент РФ Владимир Путин эмоционально высказался, когда говорил о попрании Западом международных правовых норм в политике и в экономике. Глава государства... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T19:47+0300

2025-03-18T19:47+0300

2025-03-18T19:47+0300

россия

владимир путин

рспп

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин эмоционально высказался, когда говорил о попрании Западом международных правовых норм в политике и в экономике. Глава государства при этом выразил свою досаду расхожим эвфемизмом. "Там все отбирают - грубо, нецивилизованно, я уже не говорю про какие-то правовые системы, их просто не существует. Они существуют там только для себя. Вот в чем фокус. Я, кстати, в политической сфере давно это заметил", - сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Вот обсуждают какой то политический вопрос - делаем так, так, так. Извините. Блин, думаешь. Я иногда говорил: "Ну так же нельзя, это же противоречит". "Ну ничего, что противоречит, так целесообразно". Вот и все", - добавил президент."И там это давно все применяется в сфере политики", - подчеркнул Путин.

https://1prime.ru/20250318/peskov-855886117.html

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россия, владимир путин, рспп