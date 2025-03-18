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Названы регионы с самыми высокими зарплатами для вахтовиков

Названы регионы с самыми высокими зарплатами для вахтовиков - 18.03.2025, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми высокими зарплатами для вахтовиков

Чукотский автономный округ и Калининградская область возглавили рейтинг российских регионов с самыми высокими зарплатными предложениями для вахтовиков,... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T06:17+0300

2025-03-18T06:17+0300

2025-03-18T06:17+0300

экономика

чукотка

челябинская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855867847.jpg?1742267846

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Чукотский автономный округ и Калининградская область возглавили рейтинг российских регионов с самыми высокими зарплатными предложениями для вахтовиков, говорится в исследовании "Авито Работа" для РИА Новости. "Аналитики изучили данные платформы за зимние месяцы 2024-2025 года и составили рейтинг регионов России, где размещены вакансии с самыми высокими зарплатными предложениями для вахтовых работников. Лидером стал Чукотский автономный округ - там соискателям, готовым отправиться на вахты, предлагали в среднем 170 098 рублей в месяц (+10% за год)", - говорится в исследовании. Высокие зарплатные предложения для вахтовиков на Чукотке наблюдаются, в первую очередь, в сфере добычи угля, руд и других полезных ископаемых. В этой отрасли среднее предложенное вознаграждение зимой достигло 257 436 рублей. На втором месте по уровню зарплат расположилась Калининградская область: вахтовики в этом регионе могли рассчитывать на 168 755 рублей (+26% за год). В Калининградской области лидером по предлагаемым зарплатам стала пищевая промышленность, где соискатели на вахту могли рассчитывать в среднем на 227 280 рублей. Третью строчку занимает Ханты-Мансийский автономный округ с предложениями в 168 164 рублей (+16% за год). Наиболее высокие зарплаты в этом регионе предлагали кандидатам на позиции в сфере ремонта и отделки помещений. Там работники, рассматривающий вахтовый метод работы, могут зарабатывать в среднем около 238 383 рублей. В Челябинской области, где зарплатные предложения для вахтовиков составляют 166 528 рублей (+35% за год), самой высокооплачиваемой сферой деятельности оказалась лесная и деревообрабатывающая промышленность. Кандидатам на вахту предлагали в среднем 237 711 рублей. Новосибирская область занимает пятую строчку рейтинга с зарплатными предложениями для вахтовиков в размере 163 968 рублей, что на 24% выше показателей прошлого года. В регионе самыми высокооплачиваемыми стали вакансии в сфере доставки, грузоперевозок и логистики, где в среднем обещают 198 068 рублей.

чукотка

челябинская область

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чукотка, челябинская область