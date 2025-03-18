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Глава "Росатома" рассказал о взаимодействии с дружественными странами - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Глава "Росатома" рассказал о взаимодействии с дружественными странами
Глава "Росатома" рассказал о взаимодействии с дружественными странами - 18.03.2025, ПРАЙМ
Глава "Росатома" рассказал о взаимодействии с дружественными странами
Западные страны в последние годы сохранили уровень сотрудничества с "Росатомом", а дружественные государства кратно нарастили взаимодействие, заявил генеральный | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:31+0300
2025-03-18T15:31+0300
энергетика
алексей лихачев
россия
росатом
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Западные страны в последние годы сохранили уровень сотрудничества с "Росатомом", а дружественные государства кратно нарастили взаимодействие, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Что мы видим? Что западные страны сохранили с нами уровень сотрудничества, они заинтересованы в поставках "Росатома", а страны дружественные, развивающие свои экономики, создающие свою атомную энергетику, кратно, в разы нарастили наше взаимодействие", - сказал Лихачев журналистам. Он подкрепил свои слова статистикой. "За последние четыре года работы "Росатома" на глобальном рынке мы видим следующую тенденцию: наша зарубежная выручка выросла в два раза, с примерно 8 миллиардов долларов в 2020 году до 18 (миллиардов долларов) уже по итогам 2024 года... Более чем 80% нашей зарубежной выручки - это дружественные страны", - отметил глава "Росатома". По словам Лихачева, величина зарубежной выручки от проектов с недружественными странами по абсолютному показателю осталась на примерно одном уровне в 3,5-4 миллиарда долларов, а остальное - выручка от сотрудничества с дружественными государствами, обусловившая рост общих цифр.
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алексей лихачев, россия, росатом
Энергетика, Алексей Лихачев, РОССИЯ, Росатом
15:31 18.03.2025
 
Глава "Росатома" рассказал о взаимодействии с дружественными странами

Дружественные страны в разы нарастили взаимодействие с "Росатомом" - Лихачев

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Западные страны в последние годы сохранили уровень сотрудничества с "Росатомом", а дружественные государства кратно нарастили взаимодействие, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Что мы видим? Что западные страны сохранили с нами уровень сотрудничества, они заинтересованы в поставках "Росатома", а страны дружественные, развивающие свои экономики, создающие свою атомную энергетику, кратно, в разы нарастили наше взаимодействие", - сказал Лихачев журналистам.
Он подкрепил свои слова статистикой.
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"За последние четыре года работы "Росатома" на глобальном рынке мы видим следующую тенденцию: наша зарубежная выручка выросла в два раза, с примерно 8 миллиардов долларов в 2020 году до 18 (миллиардов долларов) уже по итогам 2024 года... Более чем 80% нашей зарубежной выручки - это дружественные страны", - отметил глава "Росатома".
По словам Лихачева, величина зарубежной выручки от проектов с недружественными странами по абсолютному показателю осталась на примерно одном уровне в 3,5-4 миллиарда долларов, а остальное - выручка от сотрудничества с дружественными государствами, обусловившая рост общих цифр.
 
ЭнергетикаАлексей ЛихачевРОССИЯРосатом
 
 
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