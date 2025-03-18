https://1prime.ru/20250318/rosatom-855886361.html

"Росатом" допускает возобновление сотрудничества с американскими компаниями

"Росатом" допускает возобновление сотрудничества с американскими компаниями - 18.03.2025, ПРАЙМ

"Росатом" допускает возобновление сотрудничества с американскими компаниями

"Росатом" допускает, что компании из США могут вернуться к сотрудничеству с ним, каким бы ни было их решение, на стратегические планы "Росатома" по лидерству на | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T17:29+0300

2025-03-18T17:29+0300

2025-03-18T17:29+0300

росатом

алексей лихачев

сша

сотрудничество

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Росатом" допускает, что компании из США могут вернуться к сотрудничеству с ним, каким бы ни было их решение, на стратегические планы "Росатома" по лидерству на мировых атомных рынках это не повлияет, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы допускаем, что они вернутся. И это не влияет на наши планы стратегические. Они могут вернуться, могут - нет, это дело их. Наше дело - безусловно выполнить те национальные цели, которые поставлены президентом, ну и, конечно, продолжать свое лидерство на глобальном рынке атомных технологий", - сказал Лихачев журналистам.

https://1prime.ru/20250313/rosatom-855767900.html

сша

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росатом, алексей лихачев, сша, сотрудничество