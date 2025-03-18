https://1prime.ru/20250318/rossija-855866052.html
В России упростят защиту от кибермошенничества
В России упростят защиту от кибермошенничества - 18.03.2025, ПРАЙМ
В России упростят защиту от кибермошенничества
Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T01:15+0300
2025-03-18T01:15+0300
2025-03-18T01:15+0300
технологии
финансы
россия
москва
рф
дмитрий григоренко
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855866052.jpg?1742249753
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой, что снизит затраты на применение технологий, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Чтобы упростить внедрение инструментов защиты, правительство скорректирует положения законопроекта по борьбе с мошенничеством. В частности, маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой. Она предполагает разовое получение необходимого массива данных по фиксированному тарифу. Это позволит снизить затраты на применение технологии. Уже сейчас по такой модели работают крупные банки", - сообщили в аппарате.
Так, если мошенник получит доступ к паролю от личного кабинета на маркетплейсе или перехватит смс для авторизации, биометрия станет еще одним барьером, которая защитит банковские карты и внутренние кошельки, привязанные к аккаунтам пользователей.
Там добавили, что во вторник - 18 марта - Госдума рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Он включает порядка 30 мер. В их числе - применение биометрии в качестве дополнительного барьера от злоумышленников в онлайн-сервисах.
"Государство и бизнес преследуют одну и ту же цель - защиту граждан. Сейчас совместно с отраслью обсуждаем подходы, которые обеспечат надежную защиту граждан, не создавая излишних барьеров для развития рынка", - отметил Григоренко. Его слова приводятся в сообщении.
В аппарате напомнили, что использование биометрии остается добровольным - граждане сами решают, подключать ли дополнительную защиту.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, россия, москва, рф, дмитрий григоренко, госдума
Технологии, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Григоренко, Госдума
В России упростят защиту от кибермошенничества
Григоренко: маркетплейсы смогут использовать векторную модель работы с биометрией
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой, что снизит затраты на применение технологий, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Чтобы упростить внедрение инструментов защиты, правительство скорректирует положения законопроекта по борьбе с мошенничеством. В частности, маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой. Она предполагает разовое получение необходимого массива данных по фиксированному тарифу. Это позволит снизить затраты на применение технологии. Уже сейчас по такой модели работают крупные банки", - сообщили в аппарате.
Так, если мошенник получит доступ к паролю от личного кабинета на маркетплейсе или перехватит смс для авторизации, биометрия станет еще одним барьером, которая защитит банковские карты и внутренние кошельки, привязанные к аккаунтам пользователей.
Там добавили, что во вторник - 18 марта - Госдума рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Он включает порядка 30 мер. В их числе - применение биометрии в качестве дополнительного барьера от злоумышленников в онлайн-сервисах.
"Государство и бизнес преследуют одну и ту же цель - защиту граждан. Сейчас совместно с отраслью обсуждаем подходы, которые обеспечат надежную защиту граждан, не создавая излишних барьеров для развития рынка", - отметил Григоренко. Его слова приводятся в сообщении.
В аппарате напомнили, что использование биометрии остается добровольным - граждане сами решают, подключать ли дополнительную защиту.