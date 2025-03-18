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В России упростят защиту от кибермошенничества

В России упростят защиту от кибермошенничества - 18.03.2025, ПРАЙМ

В России упростят защиту от кибермошенничества

Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T01:15+0300

2025-03-18T01:15+0300

2025-03-18T01:15+0300

технологии

финансы

россия

москва

рф

дмитрий григоренко

госдума

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой, что снизит затраты на применение технологий, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Чтобы упростить внедрение инструментов защиты, правительство скорректирует положения законопроекта по борьбе с мошенничеством. В частности, маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой. Она предполагает разовое получение необходимого массива данных по фиксированному тарифу. Это позволит снизить затраты на применение технологии. Уже сейчас по такой модели работают крупные банки", - сообщили в аппарате. Так, если мошенник получит доступ к паролю от личного кабинета на маркетплейсе или перехватит смс для авторизации, биометрия станет еще одним барьером, которая защитит банковские карты и внутренние кошельки, привязанные к аккаунтам пользователей. Там добавили, что во вторник - 18 марта - Госдума рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Он включает порядка 30 мер. В их числе - применение биометрии в качестве дополнительного барьера от злоумышленников в онлайн-сервисах. "Государство и бизнес преследуют одну и ту же цель - защиту граждан. Сейчас совместно с отраслью обсуждаем подходы, которые обеспечат надежную защиту граждан, не создавая излишних барьеров для развития рынка", - отметил Григоренко. Его слова приводятся в сообщении. В аппарате напомнили, что использование биометрии остается добровольным - граждане сами решают, подключать ли дополнительную защиту.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, россия, москва, рф, дмитрий григоренко, госдума