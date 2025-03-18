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В России упростят защиту от кибермошенничества - 18.03.2025, ПРАЙМ
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В России упростят защиту от кибермошенничества
В России упростят защиту от кибермошенничества - 18.03.2025, ПРАЙМ
В России упростят защиту от кибермошенничества
Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T01:15+0300
2025-03-18T01:15+0300
технологии
финансы
россия
москва
рф
дмитрий григоренко
госдума
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой, что снизит затраты на применение технологий, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Чтобы упростить внедрение инструментов защиты, правительство скорректирует положения законопроекта по борьбе с мошенничеством. В частности, маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой. Она предполагает разовое получение необходимого массива данных по фиксированному тарифу. Это позволит снизить затраты на применение технологии. Уже сейчас по такой модели работают крупные банки", - сообщили в аппарате. Так, если мошенник получит доступ к паролю от личного кабинета на маркетплейсе или перехватит смс для авторизации, биометрия станет еще одним барьером, которая защитит банковские карты и внутренние кошельки, привязанные к аккаунтам пользователей. Там добавили, что во вторник - 18 марта - Госдума рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Он включает порядка 30 мер. В их числе - применение биометрии в качестве дополнительного барьера от злоумышленников в онлайн-сервисах. "Государство и бизнес преследуют одну и ту же цель - защиту граждан. Сейчас совместно с отраслью обсуждаем подходы, которые обеспечат надежную защиту граждан, не создавая излишних барьеров для развития рынка", - отметил Григоренко. Его слова приводятся в сообщении. В аппарате напомнили, что использование биометрии остается добровольным - граждане сами решают, подключать ли дополнительную защиту.
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технологии, финансы, россия, москва, рф, дмитрий григоренко, госдума
Технологии, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Григоренко, Госдума
01:15 18.03.2025
 
В России упростят защиту от кибермошенничества

Григоренко: маркетплейсы смогут использовать векторную модель работы с биометрией

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой, что снизит затраты на применение технологий, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Чтобы упростить внедрение инструментов защиты, правительство скорректирует положения законопроекта по борьбе с мошенничеством. В частности, маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой. Она предполагает разовое получение необходимого массива данных по фиксированному тарифу. Это позволит снизить затраты на применение технологии. Уже сейчас по такой модели работают крупные банки", - сообщили в аппарате.
Так, если мошенник получит доступ к паролю от личного кабинета на маркетплейсе или перехватит смс для авторизации, биометрия станет еще одним барьером, которая защитит банковские карты и внутренние кошельки, привязанные к аккаунтам пользователей.
Там добавили, что во вторник - 18 марта - Госдума рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Он включает порядка 30 мер. В их числе - применение биометрии в качестве дополнительного барьера от злоумышленников в онлайн-сервисах.
"Государство и бизнес преследуют одну и ту же цель - защиту граждан. Сейчас совместно с отраслью обсуждаем подходы, которые обеспечат надежную защиту граждан, не создавая излишних барьеров для развития рынка", - отметил Григоренко. Его слова приводятся в сообщении.
В аппарате напомнили, что использование биометрии остается добровольным - граждане сами решают, подключать ли дополнительную защиту.
 
ТехнологииФинансыРОССИЯМОСКВАРФДмитрий ГригоренкоГосдума
 
 
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