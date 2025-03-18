https://1prime.ru/20250318/rossija-855866846.html
Менеджеров по персоналу в России больше всего раздражает безответственность
Менеджеров по персоналу в России больше всего раздражает безответственность - 18.03.2025, ПРАЙМ
Менеджеров по персоналу в России больше всего раздражает безответственность
Менеджеров по персоналу в России в молодых сотрудниках до 25 лет больше всего раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы,... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T04:16+0300
2025-03-18T04:16+0300
2025-03-18T04:16+0300
бизнес
технологии
экономика
superjob
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Менеджеров по персоналу в России в молодых сотрудниках до 25 лет больше всего раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Отвечая на вопрос, что больше всего раздражает в работе с молодыми сотрудниками компании, каждый пятый HR-менеджер (21%) назвал безответственность и разгильдяйство. 14% обращают внимание на непостоянство молодежи и легкость, с которой они увольняются с работы. 13% - на необязательность и недисциплинированность", - показал опрос о работе с молодыми сотрудниками до 25 лет - представителями поколения Z (зумеры).
Еще 8% кадровиков указывают на нежелание молодежи работать, 7% возмущены завышенными зарплатными ожиданиями, а 6% эйчаров считают молодых сотрудников излишне амбициозными. Капризность, требовательность и нежелание учиться раздражают каждого двадцатого HR-менеджера. По 2% кадровиков отмечают у представителей поколения Z излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное выполнение задач.
При этом 27% менеджеров по персоналу, принявших участие в опросе не видят минусов в работе с зумерами, они указали: "Ничего не раздражает. Мы берем молодежь с 16 лет. Они все шустрые и сообразительные".
"Справедливости ради следует отметить, что многие особенности, раздражающие рекрутеров в поколении Z (например, безответственность, амбициозность, лень), 12 лет назад приписывали миллениалам. А значит, в большинстве случаев дело вовсе не в том, что зумеры какие-то не такие, а в конфликте поколений", - обращают внимание авторы исследования.
В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны.
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бизнес, технологии, superjob
Бизнес, Технологии, Экономика, SuperJob
Менеджеров по персоналу в России больше всего раздражает безответственность
SuperJob: менеджеров по персоналу в России больше всего раздражает безответственность
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Менеджеров по персоналу в России в молодых сотрудниках до 25 лет больше всего раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Отвечая на вопрос, что больше всего раздражает в работе с молодыми сотрудниками компании, каждый пятый HR-менеджер (21%) назвал безответственность и разгильдяйство. 14% обращают внимание на непостоянство молодежи и легкость, с которой они увольняются с работы. 13% - на необязательность и недисциплинированность", - показал опрос о работе с молодыми сотрудниками до 25 лет - представителями поколения Z (зумеры).
Еще 8% кадровиков указывают на нежелание молодежи работать, 7% возмущены завышенными зарплатными ожиданиями, а 6% эйчаров считают молодых сотрудников излишне амбициозными. Капризность, требовательность и нежелание учиться раздражают каждого двадцатого HR-менеджера. По 2% кадровиков отмечают у представителей поколения Z излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное выполнение задач.
При этом 27% менеджеров по персоналу, принявших участие в опросе не видят минусов в работе с зумерами, они указали: "Ничего не раздражает. Мы берем молодежь с 16 лет. Они все шустрые и сообразительные".
"Справедливости ради следует отметить, что многие особенности, раздражающие рекрутеров в поколении Z (например, безответственность, амбициозность, лень), 12 лет назад приписывали миллениалам. А значит, в большинстве случаев дело вовсе не в том, что зумеры какие-то не такие, а в конфликте поколений", - обращают внимание авторы исследования.
В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны.