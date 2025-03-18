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В России средний размер автокредита превысил 1,55 миллиона рублей

В России средний размер автокредита превысил 1,55 миллиона рублей - 18.03.2025, ПРАЙМ

В России средний размер автокредита превысил 1,55 миллиона рублей

Средний размер автокредита в России по итогам февраля превысил 1,55 миллиона рублей, а доля продаж автомобилей в кредит резко выросла - до 42%, посчитали для... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T05:16+0300

2025-03-18T05:16+0300

2025-03-18T05:16+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Средний размер автокредита в России по итогам февраля превысил 1,55 миллиона рублей, а доля продаж автомобилей в кредит резко выросла - до 42%, посчитали для РИА Новости в финтех-компании "Баланс-платформа". "Средний размер автокредита в сегменте как новых автомобилей, так и с пробегом по итогам февраля 2025 года превысил 1,55 миллиона рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то средняя сумма была ниже текущих значений на 5-6%", - пишут аналитики. Отмечается, что средний срок автокредита по итогам февраля составил 6 лет, а уровень ставок по автокредитам находится в диапазоне от 26 до 30%. "При этом с начала года мы фиксируем рост спроса на покупку автомобилей в кредит: доля кредитных продаж в авторитейле выросла до 41-42% по сравнению с 35-38% в конце прошлого года", - приводится в исследовании комментарий директора департамента развития автокредитования и страхования компании Екатерины Коновой. Этот тренд аналитики объясняют рядом факторов. Среди них и инфляционные ожидания россиян, планирующих покупку автомобиля как защитного актива, и отложенный спрос на замену парка автомобилей, который поддерживают субсидии производителей, и затоваривание складов у дилеров и брендов. "При этом ключевым фактором, поддерживающим спрос на автокредиты в текущих условиях, остаются именно субсидированные программы от производителей, которые достигают 80-85% в объеме кредитования новых автомобилей. Средняя ставка по ним колеблется в диапазоне 13-15% годовых, что значительно ниже рыночных ставок по депозитам", - добавила Конова, ее слова приводятся в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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