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Исследование: россияне стали более избирательными - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Исследование: россияне стали более избирательными
Исследование: россияне стали более избирательными - 18.03.2025, ПРАЙМ
Исследование: россияне стали более избирательными
Средний чек россиян на покупку парфюмерии и косметики в январе - начале марта вырос на 12% в годовом выражении, а число покупок при этом оказалось на 8% ниже -... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T03:16+0300
2025-03-18T03:16+0300
бизнес
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку парфюмерии и косметики в январе - начале марта вырос на 12% в годовом выражении, а число покупок при этом оказалось на 8% ниже - такая тенденция связана с тем, что потребители стали более избирательными: они готовы тратить больше на премиальные бренды, но при этом отовариваются не так часто, говорится в исследовании аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости. "Средний чек на покупку товаров парфюмерии и косметики составил 5086 рублей, что на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок – ниже на 8% в сравнении год к году", - сравнили аналитики данные с 1 января по 10 марта этого и прошлого года. В том числе онлайн - средний чек 8663 рубля, или на 11% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло на 13%. В начале 2025 года наблюдается снижение штучных продаж косметики и парфюмерии на фоне высокой базы прошлого года. Однако рост в денежном выражении присутствует, за счет ценового фактора и роста премиализации ассортимента, обращают внимание авторы исследования. "Потребители стали более избирательными: они готовы тратить больше, особенно на более качественные и дорогие марки, но совершают меньше покупок. В том числе готовы оплачивать дополнительную премию продавцам за импортные бренды, а также за натуральные, экологичные составы продукции", - объясняют они. Онлайн-канал остается ключевым драйвером роста рынка парфюмерии и косметики, правда темпы роста в этой нише постепенно замедляются. Интернет-траты обладают более весомым средним чеком, за счет большего объема товаров в заказе, заключили в "Чек Индексе".
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бизнес
Бизнес
03:16 18.03.2025
 
Исследование: россияне стали более избирательными

"Платформа ОФД": средний чек россиян на покупку парфюмерии и косметики вырос на 12%

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку парфюмерии и косметики в январе - начале марта вырос на 12% в годовом выражении, а число покупок при этом оказалось на 8% ниже - такая тенденция связана с тем, что потребители стали более избирательными: они готовы тратить больше на премиальные бренды, но при этом отовариваются не так часто, говорится в исследовании аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.
"Средний чек на покупку товаров парфюмерии и косметики составил 5086 рублей, что на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок – ниже на 8% в сравнении год к году", - сравнили аналитики данные с 1 января по 10 марта этого и прошлого года.
В том числе онлайн - средний чек 8663 рубля, или на 11% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло на 13%.
В начале 2025 года наблюдается снижение штучных продаж косметики и парфюмерии на фоне высокой базы прошлого года. Однако рост в денежном выражении присутствует, за счет ценового фактора и роста премиализации ассортимента, обращают внимание авторы исследования.
"Потребители стали более избирательными: они готовы тратить больше, особенно на более качественные и дорогие марки, но совершают меньше покупок. В том числе готовы оплачивать дополнительную премию продавцам за импортные бренды, а также за натуральные, экологичные составы продукции", - объясняют они.
Онлайн-канал остается ключевым драйвером роста рынка парфюмерии и косметики, правда темпы роста в этой нише постепенно замедляются. Интернет-траты обладают более весомым средним чеком, за счет большего объема товаров в заказе, заключили в "Чек Индексе".
 
Бизнес
 
 
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