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Исследование: россияне стали более избирательными

Исследование: россияне стали более избирательными - 18.03.2025, ПРАЙМ

Исследование: россияне стали более избирательными

Средний чек россиян на покупку парфюмерии и косметики в январе - начале марта вырос на 12% в годовом выражении, а число покупок при этом оказалось на 8% ниже -... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T03:16+0300

2025-03-18T03:16+0300

2025-03-18T03:16+0300

бизнес

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку парфюмерии и косметики в январе - начале марта вырос на 12% в годовом выражении, а число покупок при этом оказалось на 8% ниже - такая тенденция связана с тем, что потребители стали более избирательными: они готовы тратить больше на премиальные бренды, но при этом отовариваются не так часто, говорится в исследовании аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости. "Средний чек на покупку товаров парфюмерии и косметики составил 5086 рублей, что на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок – ниже на 8% в сравнении год к году", - сравнили аналитики данные с 1 января по 10 марта этого и прошлого года. В том числе онлайн - средний чек 8663 рубля, или на 11% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло на 13%. В начале 2025 года наблюдается снижение штучных продаж косметики и парфюмерии на фоне высокой базы прошлого года. Однако рост в денежном выражении присутствует, за счет ценового фактора и роста премиализации ассортимента, обращают внимание авторы исследования. "Потребители стали более избирательными: они готовы тратить больше, особенно на более качественные и дорогие марки, но совершают меньше покупок. В том числе готовы оплачивать дополнительную премию продавцам за импортные бренды, а также за натуральные, экологичные составы продукции", - объясняют они. Онлайн-канал остается ключевым драйвером роста рынка парфюмерии и косметики, правда темпы роста в этой нише постепенно замедляются. Интернет-траты обладают более весомым средним чеком, за счет большего объема товаров в заказе, заключили в "Чек Индексе".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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