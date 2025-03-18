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Путин приехал на съезд РСПП в Москве

Путин приехал на съезд РСПП в Москве - 18.03.2025, ПРАЙМ

Путин приехал на съезд РСПП в Москве

Президент России Владимир Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T15:40+0300

2025-03-18T15:40+0300

2025-03-18T15:40+0300

рспп

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что основными темами обсуждения в этом году станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию нацпроектов. По завершении съезда президент проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП в закрытом формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, закрытый режим встречи необходим, чтобы и представители власти, и представители бизнеса "могли поднимать в откровенной атмосфере все самые острые вопросы".

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рспп, владимир путин, дмитрий песков