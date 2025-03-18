https://1prime.ru/20250318/rspp-855881944.html
Путин приехал на съезд РСПП в Москве
Путин приехал на съезд РСПП в Москве - 18.03.2025, ПРАЙМ
Путин приехал на съезд РСПП в Москве
Президент России Владимир Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:40+0300
2025-03-18T15:40+0300
2025-03-18T15:40+0300
рспп
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707721_0:51:3108:1799_1920x0_80_0_0_10e2a43a878ce11e5f4aa1e95a71e92a.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что основными темами обсуждения в этом году станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию нацпроектов. По завершении съезда президент проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП в закрытом формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, закрытый режим встречи необходим, чтобы и представители власти, и представители бизнеса "могли поднимать в откровенной атмосфере все самые острые вопросы".
https://1prime.ru/20250305/bankrotstvo-855479816.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707721_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_80523bfc27cdf69e0d816d1b6178709b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рспп, владимир путин, дмитрий песков
РСПП, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин приехал на съезд РСПП в Москве
Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что основными темами обсуждения в этом году станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию нацпроектов.
По завершении съезда президент проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП в закрытом формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, закрытый режим встречи необходим, чтобы и представители власти, и представители бизнеса "могли поднимать в откровенной атмосфере все самые острые вопросы".
В РСПП предупредили о рисках реформирования процедуры банкротства