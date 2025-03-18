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Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку
Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку - 18.03.2025, ПРАЙМ
Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку РФ и за подготовку мер по укреплению российской экономики. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:50+0300
2025-03-18T15:50+0300
рспп
владимир путин
россия
бизнес
промышленность
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку РФ и за подготовку мер по укреплению российской экономики. "В начале хочу поблагодарить членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку развития. За деятельное участие в подготовке мер, которые укрепляют нашу экономику и наш суверенитет, делают инвестиционный, деловой климат в стране более комфортным, отвечающим запросам бизнеса", - сказал Путин во время съезда РСПП. Он отметил, что такое участие позволяет российским предприятиям и их трудовым коллективам понимать долгосрочные перспективы работы, формировать планы развития, важные для конкретных компаний и целых отраслей. "Я очень рад всех приветствовать - участников пленарного заседания (съезда РСПП- ред.) организации, которая объединяет ведущие отечественные компании. А это, конечно, настоящие лидеры рынка, в том числе и глобального масштаба", - добавил Путин. Помимо этого, президент отметил, что значимость работы бизнеса и промышленников имеет непреходящее значение."Александр Николаевич (Шохин - ред.) обратил внимание на мой график, действительно, полномочия президента по Конституции России большие, но хотел сказать, что и без всяких конституционных полномочий значимость вашей работы, она имеет непреходящее значение, потому что за вами многотысячные коллективы, за вами социальное и материальное благополучие миллионов людей", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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рспп, владимир путин, россия, бизнес, промышленность
РСПП, Владимир Путин, РОССИЯ, Бизнес, Промышленность
15:50 18.03.2025
 
Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку

Путин отметил значимость работы бизнеса и промышленников

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку РФ и за подготовку мер по укреплению российской экономики.
"В начале хочу поблагодарить членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку развития. За деятельное участие в подготовке мер, которые укрепляют нашу экономику и наш суверенитет, делают инвестиционный, деловой климат в стране более комфортным, отвечающим запросам бизнеса", - сказал Путин во время съезда РСПП.
Он отметил, что такое участие позволяет российским предприятиям и их трудовым коллективам понимать долгосрочные перспективы работы, формировать планы развития, важные для конкретных компаний и целых отраслей.
"Я очень рад всех приветствовать - участников пленарного заседания (съезда РСПП- ред.) организации, которая объединяет ведущие отечественные компании. А это, конечно, настоящие лидеры рынка, в том числе и глобального масштаба", - добавил Путин.
Помимо этого, президент отметил, что значимость работы бизнеса и промышленников имеет непреходящее значение.
"Александр Николаевич (Шохин - ред.) обратил внимание на мой график, действительно, полномочия президента по Конституции России большие, но хотел сказать, что и без всяких конституционных полномочий значимость вашей работы, она имеет непреходящее значение, потому что за вами многотысячные коллективы, за вами социальное и материальное благополучие миллионов людей", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Путин приехал на съезд РСПП в Москве
15:40
 
РСППВладимир ПутинРОССИЯБизнесПромышленность
 
 
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