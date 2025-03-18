https://1prime.ru/20250318/rspp-855882885.html

Путин призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики

Путин призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики - 18.03.2025, ПРАЙМ

Путин призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики

Правительство и Центральный банк должны аккуратно действовать в вопросе охлаждения экономики, заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T15:53+0300

2025-03-18T15:53+0300

2025-03-18T16:07+0300

россия

владимир путин

рспп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/15/855140741_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_00ebf86d68cf99e9c4655221f77d8afd.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство и Центральный банк должны аккуратно действовать в вопросе охлаждения экономики, заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.“Нужно действовать очень-очень аккуратно. <…> Надо, чтобы на практике все было как задумано. Чтобы не было излишнего охлаждения, как в криокамере, а потихонечку”, — сказал российский лидер.Вопрос охлаждения экономики затронул глава РСПП Александр Шохин.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20250318/putin-855882774.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Путин о важности работы промышленников и предпринимателей Полномочия президента по Конституции России – они большие. Но… значимость вашей работы имеет непреходящее значение 2025-03-18T15:53+0300 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, рспп