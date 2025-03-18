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Путин призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики
Путин призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики - 18.03.2025, ПРАЙМ
Путин призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики
Правительство и Центральный банк должны аккуратно действовать в вопросе охлаждения экономики, заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:53+0300
2025-03-18T15:53+0300
2025-03-18T16:07+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство и Центральный банк должны аккуратно действовать в вопросе охлаждения экономики, заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.“Нужно действовать очень-очень аккуратно. <…> Надо, чтобы на практике все было как задумано. Чтобы не было излишнего охлаждения, как в криокамере, а потихонечку”, — сказал российский лидер.Вопрос охлаждения экономики затронул глава РСПП Александр Шохин.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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Путин о важности работы промышленников и предпринимателей
Полномочия президента по Конституции России – они большие. Но… значимость вашей работы имеет непреходящее значение
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россия, владимир путин, рспп
РОССИЯ, Владимир Путин, РСПП
Путин призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики
Путин на встрече с членами РСПП призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство и Центральный банк должны аккуратно действовать в вопросе охлаждения экономики, заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
“Нужно действовать очень-очень аккуратно. <…> Надо, чтобы на практике все было как задумано. Чтобы не было излишнего охлаждения, как в криокамере, а потихонечку”, — сказал российский лидер.
Конкуренты всегда будут стремиться сдержать развитие России, заявил Путин
Вопрос охлаждения экономики затронул глава РСПП Александр Шохин.
Перегрев экономики происходит, когда предложение не поспевает за растущим совокупным спросом. В России это было спровоцировано нехваткой трудовых ресурсов, что подтолкнуло компании начать гонку зарплат в попытке переманить кадры, а также дефицитом производственных мощностей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре отмечала, что перегрев российской экономики оказался сильнее ожиданий регулятора, это привело к ускоренному росту цен. При этом еще летом ЦБ называл масштаб перегрева экономики в первом полугодии максимальным за последние 16 лет.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.