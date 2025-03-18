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Путин призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Путин призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики
Путин призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики - 18.03.2025, ПРАЙМ
Путин призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики
Правительство и Центральный банк должны аккуратно действовать в вопросе охлаждения экономики, заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T15:53+0300
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россия
владимир путин
рспп
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство и Центральный банк должны аккуратно действовать в вопросе охлаждения экономики, заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.“Нужно действовать очень-очень аккуратно. &lt;…&gt; Надо, чтобы на практике все было как задумано. Чтобы не было излишнего охлаждения, как в криокамере, а потихонечку”, — сказал российский лидер.Вопрос охлаждения экономики затронул глава РСПП Александр Шохин.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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Путин о важности работы промышленников и предпринимателей
Полномочия президента по Конституции России – они большие. Но… значимость вашей работы имеет непреходящее значение
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россия, владимир путин, рспп
РОССИЯ, Владимир Путин, РСПП
15:53 18.03.2025 (обновлено: 16:07 18.03.2025)
 
Путин призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики

Путин на встрече с членами РСПП призвал аккуратно действовать по охлаждению экономики

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство и Центральный банк должны аккуратно действовать в вопросе охлаждения экономики, заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
“Нужно действовать очень-очень аккуратно. <…> Надо, чтобы на практике все было как задумано. Чтобы не было излишнего охлаждения, как в криокамере, а потихонечку”, — сказал российский лидер.
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Конкуренты всегда будут стремиться сдержать развитие России, заявил Путин
15:52
Вопрос охлаждения экономики затронул глава РСПП Александр Шохин.

Перегрев экономики происходит, когда предложение не поспевает за растущим совокупным спросом. В России это было спровоцировано нехваткой трудовых ресурсов, что подтолкнуло компании начать гонку зарплат в попытке переманить кадры, а также дефицитом производственных мощностей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре отмечала, что перегрев российской экономики оказался сильнее ожиданий регулятора, это привело к ускоренному росту цен. При этом еще летом ЦБ называл масштаб перегрева экономики в первом полугодии максимальным за последние 16 лет.

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
РОССИЯВладимир ПутинРСПП
 
 
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