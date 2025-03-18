https://1prime.ru/20250318/rspp-855887105.html

Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП

Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП - 18.03.2025, ПРАЙМ

Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП

На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T17:36+0300

2025-03-18T17:36+0300

2025-03-18T17:36+0300

втб

рспп

владимир путин

андрей костин

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин. "Только политика", - сказал Костин, отвечая на вопрос, какие темы обсуждались на закрытой встрече Путина с бизнесом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что закрытая встреча Путина с бюро РСПП прошла хорошо.

https://1prime.ru/20250318/peskov-855886117.html

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втб, рспп, владимир путин, андрей костин, дмитрий песков