https://1prime.ru/20250318/rspp-855887105.html
Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП
Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП - 18.03.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП
На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T17:36+0300
2025-03-18T17:36+0300
2025-03-18T17:36+0300
втб
рспп
владимир путин
андрей костин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707754_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_7d8144a94a76a36b91b31c02e572bf20.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин. "Только политика", - сказал Костин, отвечая на вопрос, какие темы обсуждались на закрытой встрече Путина с бизнесом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что закрытая встреча Путина с бюро РСПП прошла хорошо.
https://1prime.ru/20250318/peskov-855886117.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c91eac3612e4d9d3db7ad747dd5fb461.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, рспп, владимир путин, андрей костин, дмитрий песков
ВТБ, РСПП, Владимир Путин, Андрей Костин, Дмитрий Песков
Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП
Костин: на закрытой встречи с Путиным обсуждалась политика
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.
"Только политика", - сказал Костин, отвечая на вопрос, какие темы обсуждались на закрытой встрече Путина с бизнесом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что закрытая встреча Путина с бюро РСПП прошла хорошо.
В Кремле оценили закрытую встречу Путина с бюро РСПП