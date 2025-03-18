Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП - 18.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250318/rspp-855887105.html
Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП
Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП - 18.03.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП
На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T17:36+0300
2025-03-18T17:36+0300
втб
рспп
владимир путин
андрей костин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707754_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_7d8144a94a76a36b91b31c02e572bf20.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин. "Только политика", - сказал Костин, отвечая на вопрос, какие темы обсуждались на закрытой встрече Путина с бизнесом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что закрытая встреча Путина с бюро РСПП прошла хорошо.
https://1prime.ru/20250318/peskov-855886117.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c91eac3612e4d9d3db7ad747dd5fb461.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, рспп, владимир путин, андрей костин, дмитрий песков
ВТБ, РСПП, Владимир Путин, Андрей Костин, Дмитрий Песков
17:36 18.03.2025
 
Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП

Костин: на закрытой встречи с Путиным обсуждалась политика

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждалась только политика, заявил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.
"Только политика", - сказал Костин, отвечая на вопрос, какие темы обсуждались на закрытой встрече Путина с бизнесом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что закрытая встреча Путина с бюро РСПП прошла хорошо.
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
В Кремле оценили закрытую встречу Путина с бюро РСПП
17:14
 
ВТБРСППВладимир ПутинАндрей КостинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала