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Новак отметил влияние укрепления рубля на инфляцию в России
Новак отметил влияние укрепления рубля на инфляцию в России - 18.03.2025, ПРАЙМ
Новак отметил влияние укрепления рубля на инфляцию в России
Укрепление рубля позитивно влияет на замедление инфляции в России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T13:22+0300
2025-03-18T13:22+0300
2025-03-18T13:22+0300
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рубль
инфляция в россии
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Укрепление рубля позитивно влияет на замедление инфляции в России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наблюдаем, конечно, волатильность. Для экспортеров это, действительно, такой негативный фактор. Тем не менее в том числе это играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции", - сказал Новак журналистам на полях съезда РСПП. Он подчеркнул, что курс рубля в РФ является рыночным. "Сегодня баланс так складывается, что несколько ниже импорт, чем в прошлом году. Мы наблюдаем также приток капитала зарубежного на внутренний рынок с учетом общей геополитической ситуации. С учетом прогноза по восстановлению импорта, я думаю, что мы все равно увидим в среднем по году, наверное, те цифры, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития", - добавил Новак. По его словам, "об этом говорят прогнозные цифры макроэкономического анализа". Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году курс доллара составит в среднем 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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россия, александр новак, рубль, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, Александр Новак, рубль, инфляция в России
Новак отметил влияние укрепления рубля на инфляцию в России
Новак: укрепление рубля позитивно влияет на замедление инфляции
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Укрепление рубля позитивно влияет на замедление инфляции в России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наблюдаем, конечно, волатильность. Для экспортеров это, действительно, такой негативный фактор. Тем не менее в том числе это играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции", - сказал Новак журналистам на полях съезда РСПП.
Он подчеркнул, что курс рубля в РФ является рыночным.
"Сегодня баланс так складывается, что несколько ниже импорт, чем в прошлом году. Мы наблюдаем также приток капитала зарубежного на внутренний рынок с учетом общей геополитической ситуации. С учетом прогноза по восстановлению импорта, я думаю, что мы все равно увидим в среднем по году, наверное, те цифры, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития", - добавил Новак.
По его словам, "об этом говорят прогнозные цифры макроэкономического анализа".
Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году курс доллара составит в среднем 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Новак сообщил об ожидаемых объемах добычи нефти в России в 2025 году