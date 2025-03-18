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Рубль днем перешел к снижению против юаня во вторник на Московской бирже

Рубль днем перешел к снижению против юаня во вторник на Московской бирже - 18.03.2025, ПРАЙМ

Рубль днем перешел к снижению против юаня во вторник на Московской бирже

Курс рубля во вторник днем перешел к снижению против юаня, китайская валюта после обновления минимума с лета вернулась к 11,4 рубля, следует из данных... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T16:28+0300

2025-03-18T16:28+0300

2025-03-18T16:28+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днем перешел к снижению против юаня, китайская валюта после обновления минимума с лета вернулась к 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.16 мск повышался на 2 копейки, до 11,37 рубля. Повышение составило 0,2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,13-11,44 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 9,9 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,47 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,429 против 7,227 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,8%. На форексе доллар котируется по 82,07 рубля. РУБЛЬ РАСТЕРЯЛ РОСТ Рубль против юаня в течение сессии вторника растерял рост. Китайская валюта ранее в ходе торгов обновила минимум с лета прошлого года, однако затем скорректировалась вверх и компенсировала падение. "Рубль в начале торгов продолжал активно дорожать к юаню, затем российская валюта ощутимо скорректировалась... Вероятно, избыточное предложение иностранной валюты на достигнутых ее котировками низких уровнях все же встретило достаточный спрос, способный по меньшей мере стабилизировать курс рубля около текущих значений", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Этому может способствовать увеличение импорта по мере восстановления потребительской активности после спада, традиционного для начала года, считает он. В то же время поступление инвалюты от экспорта может уменьшаться - как из-за его количественного снижения под воздействием санкций и геополитики, так и по причине сокращения в денежном выражении на фоне существенно подешевевшей в этом году нефти, добавляет Бабин. Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,22% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,19% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.20 мск повышалась на 0,9%, до 71,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103,5 пункта. ПРОГНОЗЫ В конце текущей недели Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке, напоминает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". Основным ориентиром для ЦБ сейчас являются темпы снижения инфляции и устойчивость этой тенденции, в том числе в части неволатильных компонентов цен, отмечает он. "Пока такое снижение проявляется минимальными темпами, а тенденция замедления роста цен неустойчива. Ожидаем от ЦБ сохранения ставки на прежнем уровне (21% годовых). Тенденция замедления темпов роста цен только начинает проявляться, и сейчас регулятору целесообразно сохранить паузу и наблюдать за процессом. Полагаем, что регулятор также оставит формулировку о возможности повышения ставки при необходимости", - добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля. Помимо геополитики и налогового периода, на валютный рынок в последнее время влияние может оказывать еще и фактор приближающейся экспирации квартальных фьючерсов, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Сегодня же динамика валютного рынка будет всецело определяться поступающими геополитическими новостями, и волатильность может быть высокой", - добавляет он. Ближайшей целью восстановления юаня может выступить уровень 11,5 рубля, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Большую роль в динамике курса рубля по-прежнему будут играть геополитические новости, в том числе итоги ожидаемого сегодня телефонного разговора между президентами России и США", - добавляет он.

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рынки, "бкс мир инвестиций", дмитрий бабин, сша, банк россии, мосбиржа, рубль, юань