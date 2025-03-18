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Российский рынок акций вырос на 0,38%
Российский рынок акций вырос на 0,38% - 18.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 0,38%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,38%, следует из данных Московской биржи. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T19:00+0300
2025-03-18T19:00+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,38%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38%, до 3 257,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,45%, до 1 336,08 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,83%, до 1 259,09 пункта.
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рынки, мосбиржа, россия
Экономика, Рынки, Мосбиржа, РОССИЯ
Российский рынок акций вырос на 0,38%
Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос на 0,38%
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,38%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38%, до 3 257,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,45%, до 1 336,08 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,83%, до 1 259,09 пункта.
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11,5 рубля впервые с июня 2024 года