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Российский рынок акций вырос на 0,38% - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций вырос на 0,38%
Российский рынок акций вырос на 0,38% - 18.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 0,38%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,38%, следует из данных Московской биржи. | 18.03.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынки
мосбиржа
россия
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,38%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38%, до 3 257,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,45%, до 1 336,08 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,83%, до 1 259,09 пункта.
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рынки, мосбиржа, россия
Экономика, Рынки, Мосбиржа, РОССИЯ
19:00 18.03.2025
 
Российский рынок акций вырос на 0,38%

Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос на 0,38%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,38%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38%, до 3 257,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,45%, до 1 336,08 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,83%, до 1 259,09 пункта.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11,5 рубля впервые с июня 2024 года
Вчера, 16:32
 
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