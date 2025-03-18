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Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом

Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом - 18.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом

Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника умеренно подрос в ожидании результатов разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T19:18+0300

2025-03-18T19:18+0300

2025-03-18T19:18+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника умеренно подрос в ожидании результатов разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38%, до 3 257,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,45%, до 1 336,08 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,83%, до 1 259,09 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевел на 0,44%, до 70,75 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи во вторник преимущественно показывал умеренный рост. Надежды на прогресс в диалоге России и США, рост нефтяных цен и новые ценовые рекорды золота обусловили доминирование покупателей. Подъем сдерживался укреплением рубля, особенно заметно нацвалюта укреплялась по отношению к доллару",- комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Завтра ключевым событием на внешнем контуре будет заседание ФРС, оно состоится уже после закрытия российского рынка, отметил эксперт. "В преддверии новостей о результатах телефонных переговоров между президентами США и России покупки акций были достаточно сдержанными, но и продавцы были малоактивны. Осторожность перед завтрашним решением ФРС по ставке преобладала и на внешних фондовых площадках", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский рынок акций к завершению сессии вторника находится в скромном плюсе. Инвесторы ожидают переговоров президентов России и США. Сдерживающий эффект на рынок оказывает укрепляющийся рубль. Зампред правительства РФ Александр Новак отметил, что кабмин фиксирует рост притока зарубежного капитала на внутренний рынок с учетом геополитической ситуации", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". На неделе в фокусе инвесторов остаются не только корпоративные и геополитические события, но и очередное заседание Банка России, на котором ожидается сохранение ключевой ставки, добавил он. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста - акции Московского кредитного банка (+2,39%), "Т-Технологий" (+2,3%), префы "Транснефти" (+2,27%), обыкновенные акции "Распадской" (+1,96%), "Новатэка" (+1,86%). В лидерах снижения - акции "М.Видео" (-2,48%), "ОВК" (-1,45%), "Русала" (-1,37%), "Сегежи" (-1,34%), "Фармсинтеза" (-1,06%). ПРОГНОЗЫ "Росстат в среду вечером опубликует данные по недельной инфляции, к ним может быть приковано особое внимание, учитывая предстоящее в пятницу заседание ЦБ по ключевой ставке. Важных корпоративных новостей не ожидается. Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 марта – 3175-3325 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что 19 марта индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3200-3300 пунктов.

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сша, владимир путин, мосбиржа, дональд трамп, ртс