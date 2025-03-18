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РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100

РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 - 18.03.2025, ПРАЙМ

РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100

РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 с одного, следует из комментария компании для РИА Новости. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T00:45+0300

2025-03-18T00:45+0300

2025-03-18T00:45+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 с одного, следует из комментария компании для РИА Новости. "Первый туристический поезд ОАО "РЖД" запустили 1 июня 2019 года – это ставший уже легендарным "Рускеальский экспресс". За ним появились такие поезда, как "Переславский экспресс", "Сочи", "В Карелию", "Серебряный маршрут" и другие. И с каждым годом количество интересных маршрутов растет. В 2025 году маршрутная сеть турпоездов РЖД увеличилась до 100 и теперь охватывает уже 48 субъектов и свыше 70 городов Российской Федерации", - сообщили в РЖД. Два из них – Кировская область и Республика Чувашия появились на карте железнодорожных туристических маршрутов в этом году впервые. В числе новых турпоездов дальнего следования: "В Дивеево", "Сказочный экспресс", "Псковские каникулы", "Волжский вояж", "Вдоль Оки", "Вятская сказка" и другие. Новые пригородные туристические поезда – это "Чайковский экспресс" сообщением Ижевск – Воткинск, "Байкальский ветер" сообщением Слюдянка-1 – Байкал, "Тур выходного дня в Саратов" по маршруту Волгоград-1 – Саратов, "Дивногорский экспресс" сообщением Красноярск – Дивногорск и другие. "К 80-летию Победы 2025-й год в России объявлен Годом защитника Отечества. Выражая глубокую признательность тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны, холдинг "РЖД" организует туристические проекты, чтобы желающие смогли возложить цветы к мемориалам, посетить музеи и другие военно-исторические места и памятники", - рассказали в РЖД. Там добавили, что в текущем году снова назначен туристический поезд №921 "Ко Дню Победы" по круговому маршруту Москва – Волгоград – Москва. Он сделает два рейса (отправлением 1 и 7 мая). Вместе с Советом Федерации РФ и Советом Республики Национального собрания Республики Белоруссия организуется "Поезд Памяти", в котором примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР. Есть круизные туристические поезда в формате "отель на колёсах" продолжительностью 4-7 дней, а есть поезда "выходного дня" (на 2-3 выходных дня). И в том и в другом случае каждый день туристы просыпаются в новом городе и посещают самые интересные локации, а ночью отдыхают в комфортабельных вагонах. Однодневные тематические туристические рейсы, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, запланированы и у пригородных перевозчиков.

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кировская область

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бизнес, туризм, россия, москва, кировская область, ижевск, ржд, совет федерации