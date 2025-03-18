Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 - 18.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250318/rzhd-855865661.html
РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100
РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 - 18.03.2025, ПРАЙМ
РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100
РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 с одного, следует из комментария компании для РИА Новости. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T00:45+0300
2025-03-18T00:45+0300
бизнес
туризм
россия
москва
кировская область
ижевск
ржд
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855865661.jpg?1742247943
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 с одного, следует из комментария компании для РИА Новости. "Первый туристический поезд ОАО "РЖД" запустили 1 июня 2019 года – это ставший уже легендарным "Рускеальский экспресс". За ним появились такие поезда, как "Переславский экспресс", "Сочи", "В Карелию", "Серебряный маршрут" и другие. И с каждым годом количество интересных маршрутов растет. В 2025 году маршрутная сеть турпоездов РЖД увеличилась до 100 и теперь охватывает уже 48 субъектов и свыше 70 городов Российской Федерации", - сообщили в РЖД. Два из них – Кировская область и Республика Чувашия появились на карте железнодорожных туристических маршрутов в этом году впервые. В числе новых турпоездов дальнего следования: "В Дивеево", "Сказочный экспресс", "Псковские каникулы", "Волжский вояж", "Вдоль Оки", "Вятская сказка" и другие. Новые пригородные туристические поезда – это "Чайковский экспресс" сообщением Ижевск – Воткинск, "Байкальский ветер" сообщением Слюдянка-1 – Байкал, "Тур выходного дня в Саратов" по маршруту Волгоград-1 – Саратов, "Дивногорский экспресс" сообщением Красноярск – Дивногорск и другие. "К 80-летию Победы 2025-й год в России объявлен Годом защитника Отечества. Выражая глубокую признательность тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны, холдинг "РЖД" организует туристические проекты, чтобы желающие смогли возложить цветы к мемориалам, посетить музеи и другие военно-исторические места и памятники", - рассказали в РЖД. Там добавили, что в текущем году снова назначен туристический поезд №921 "Ко Дню Победы" по круговому маршруту Москва – Волгоград – Москва. Он сделает два рейса (отправлением 1 и 7 мая). Вместе с Советом Федерации РФ и Советом Республики Национального собрания Республики Белоруссия организуется "Поезд Памяти", в котором примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР. Есть круизные туристические поезда в формате "отель на колёсах" продолжительностью 4-7 дней, а есть поезда "выходного дня" (на 2-3 выходных дня). И в том и в другом случае каждый день туристы просыпаются в новом городе и посещают самые интересные локации, а ночью отдыхают в комфортабельных вагонах. Однодневные тематические туристические рейсы, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, запланированы и у пригородных перевозчиков.
москва
кировская область
ижевск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, москва, кировская область, ижевск, ржд, совет федерации
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Кировская область, Ижевск, РЖД, Совет Федерации
00:45 18.03.2025
 
РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100

РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 с одного

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 с одного, следует из комментария компании для РИА Новости.
"Первый туристический поезд ОАО "РЖД" запустили 1 июня 2019 года – это ставший уже легендарным "Рускеальский экспресс". За ним появились такие поезда, как "Переславский экспресс", "Сочи", "В Карелию", "Серебряный маршрут" и другие. И с каждым годом количество интересных маршрутов растет. В 2025 году маршрутная сеть турпоездов РЖД увеличилась до 100 и теперь охватывает уже 48 субъектов и свыше 70 городов Российской Федерации", - сообщили в РЖД.
Два из них – Кировская область и Республика Чувашия появились на карте железнодорожных туристических маршрутов в этом году впервые. В числе новых турпоездов дальнего следования: "В Дивеево", "Сказочный экспресс", "Псковские каникулы", "Волжский вояж", "Вдоль Оки", "Вятская сказка" и другие. Новые пригородные туристические поезда – это "Чайковский экспресс" сообщением Ижевск – Воткинск, "Байкальский ветер" сообщением Слюдянка-1 – Байкал, "Тур выходного дня в Саратов" по маршруту Волгоград-1 – Саратов, "Дивногорский экспресс" сообщением Красноярск – Дивногорск и другие.
"К 80-летию Победы 2025-й год в России объявлен Годом защитника Отечества. Выражая глубокую признательность тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны, холдинг "РЖД" организует туристические проекты, чтобы желающие смогли возложить цветы к мемориалам, посетить музеи и другие военно-исторические места и памятники", - рассказали в РЖД.
Там добавили, что в текущем году снова назначен туристический поезд №921 "Ко Дню Победы" по круговому маршруту Москва – Волгоград – Москва. Он сделает два рейса (отправлением 1 и 7 мая).
Вместе с Советом Федерации РФ и Советом Республики Национального собрания Республики Белоруссия организуется "Поезд Памяти", в котором примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР.
Есть круизные туристические поезда в формате "отель на колёсах" продолжительностью 4-7 дней, а есть поезда "выходного дня" (на 2-3 выходных дня). И в том и в другом случае каждый день туристы просыпаются в новом городе и посещают самые интересные локации, а ночью отдыхают в комфортабельных вагонах.
Однодневные тематические туристические рейсы, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, запланированы и у пригородных перевозчиков.
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАКировская областьИжевскРЖДСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала