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РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100
РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 - 18.03.2025, ПРАЙМ
РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100
РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 с одного, следует из комментария компании для РИА Новости. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T00:45+0300
2025-03-18T00:45+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 с одного, следует из комментария компании для РИА Новости.
"Первый туристический поезд ОАО "РЖД" запустили 1 июня 2019 года – это ставший уже легендарным "Рускеальский экспресс". За ним появились такие поезда, как "Переславский экспресс", "Сочи", "В Карелию", "Серебряный маршрут" и другие. И с каждым годом количество интересных маршрутов растет. В 2025 году маршрутная сеть турпоездов РЖД увеличилась до 100 и теперь охватывает уже 48 субъектов и свыше 70 городов Российской Федерации", - сообщили в РЖД.
Два из них – Кировская область и Республика Чувашия появились на карте железнодорожных туристических маршрутов в этом году впервые. В числе новых турпоездов дальнего следования: "В Дивеево", "Сказочный экспресс", "Псковские каникулы", "Волжский вояж", "Вдоль Оки", "Вятская сказка" и другие. Новые пригородные туристические поезда – это "Чайковский экспресс" сообщением Ижевск – Воткинск, "Байкальский ветер" сообщением Слюдянка-1 – Байкал, "Тур выходного дня в Саратов" по маршруту Волгоград-1 – Саратов, "Дивногорский экспресс" сообщением Красноярск – Дивногорск и другие.
"К 80-летию Победы 2025-й год в России объявлен Годом защитника Отечества. Выражая глубокую признательность тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны, холдинг "РЖД" организует туристические проекты, чтобы желающие смогли возложить цветы к мемориалам, посетить музеи и другие военно-исторические места и памятники", - рассказали в РЖД.
Там добавили, что в текущем году снова назначен туристический поезд №921 "Ко Дню Победы" по круговому маршруту Москва – Волгоград – Москва. Он сделает два рейса (отправлением 1 и 7 мая).
Вместе с Советом Федерации РФ и Советом Республики Национального собрания Республики Белоруссия организуется "Поезд Памяти", в котором примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР.
Есть круизные туристические поезда в формате "отель на колёсах" продолжительностью 4-7 дней, а есть поезда "выходного дня" (на 2-3 выходных дня). И в том и в другом случае каждый день туристы просыпаются в новом городе и посещают самые интересные локации, а ночью отдыхают в комфортабельных вагонах.
Однодневные тематические туристические рейсы, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, запланированы и у пригородных перевозчиков.
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бизнес, туризм, россия, москва, кировская область, ижевск, ржд, совет федерации
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Кировская область, Ижевск, РЖД, Совет Федерации
РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100
РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 с одного
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 с одного, следует из комментария компании для РИА Новости.
"Первый туристический поезд ОАО "РЖД" запустили 1 июня 2019 года – это ставший уже легендарным "Рускеальский экспресс". За ним появились такие поезда, как "Переславский экспресс", "Сочи", "В Карелию", "Серебряный маршрут" и другие. И с каждым годом количество интересных маршрутов растет. В 2025 году маршрутная сеть турпоездов РЖД увеличилась до 100 и теперь охватывает уже 48 субъектов и свыше 70 городов Российской Федерации", - сообщили в РЖД.
Два из них – Кировская область и Республика Чувашия появились на карте железнодорожных туристических маршрутов в этом году впервые. В числе новых турпоездов дальнего следования: "В Дивеево", "Сказочный экспресс", "Псковские каникулы", "Волжский вояж", "Вдоль Оки", "Вятская сказка" и другие. Новые пригородные туристические поезда – это "Чайковский экспресс" сообщением Ижевск – Воткинск, "Байкальский ветер" сообщением Слюдянка-1 – Байкал, "Тур выходного дня в Саратов" по маршруту Волгоград-1 – Саратов, "Дивногорский экспресс" сообщением Красноярск – Дивногорск и другие.
"К 80-летию Победы 2025-й год в России объявлен Годом защитника Отечества. Выражая глубокую признательность тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны, холдинг "РЖД" организует туристические проекты, чтобы желающие смогли возложить цветы к мемориалам, посетить музеи и другие военно-исторические места и памятники", - рассказали в РЖД.
Там добавили, что в текущем году снова назначен туристический поезд №921 "Ко Дню Победы" по круговому маршруту Москва – Волгоград – Москва. Он сделает два рейса (отправлением 1 и 7 мая).
Вместе с Советом Федерации РФ и Советом Республики Национального собрания Республики Белоруссия организуется "Поезд Памяти", в котором примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР.
Есть круизные туристические поезда в формате "отель на колёсах" продолжительностью 4-7 дней, а есть поезда "выходного дня" (на 2-3 выходных дня). И в том и в другом случае каждый день туристы просыпаются в новом городе и посещают самые интересные локации, а ночью отдыхают в комфортабельных вагонах.
Однодневные тематические туристические рейсы, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, запланированы и у пригородных перевозчиков.