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Обсуждается возможность снятия самозапрета на кредиты при визите в банк - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250318/samozapret-855891331.html
Обсуждается возможность снятия самозапрета на кредиты при визите в банк
Обсуждается возможность снятия самозапрета на кредиты при визите в банк - 18.03.2025, ПРАЙМ
Обсуждается возможность снятия самозапрета на кредиты при визите в банк
Минцифры РФ в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству обсуждает введение возможности снятия... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T19:53+0300
2025-03-18T19:53+0300
экономика
банки
максут шадаев
россия
самозапрет на кредиты
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству обсуждает введение возможности снятия самозапрета на кредиты очно не только в МФЦ, но и в банках, заявил глава ведомства Максут Шадаев на пленарном заседании Госдумы. "Два есть способа снять самозапрет. Первый - можно прийти в МФЦ и очно снять самозапрет, мы сейчас обсуждаем в рамках подготовки ко второму чтению возможность добавить банки", - сказал он, отвечая на предложение сделать механизм снятия самозапрета доступным для граждан. Министр также напомнил, что снятие самозапрета не требует приобретения платных услуг. "У нас есть бесплатная государственная электронная подпись усиленная квалифицированная, называется "Госключ", ее можно получить абсолютно безвозмездно и пользоваться ей без дополнительной платы. Соответственно, ее просто нужно также оформить, придя очно, соответствующей структурой", - подчеркнул Шадаев. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Кроме того, председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума может 25 марта рассмотреть во втором чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, а к концу марта принять закон. В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
https://1prime.ru/20250318/shadaev-855887229.html
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банки, максут шадаев, россия, самозапрет на кредиты
Экономика, Банки, Максут Шадаев, РОССИЯ, самозапрет на кредиты
19:53 18.03.2025
 
Обсуждается возможность снятия самозапрета на кредиты при визите в банк

Минцифры обсуждает возможность снятия самозапрета на кредиты при визите в банк

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству обсуждает введение возможности снятия самозапрета на кредиты очно не только в МФЦ, но и в банках, заявил глава ведомства Максут Шадаев на пленарном заседании Госдумы.
"Два есть способа снять самозапрет. Первый - можно прийти в МФЦ и очно снять самозапрет, мы сейчас обсуждаем в рамках подготовки ко второму чтению возможность добавить банки", - сказал он, отвечая на предложение сделать механизм снятия самозапрета доступным для граждан.
Министр также напомнил, что снятие самозапрета не требует приобретения платных услуг. "У нас есть бесплатная государственная электронная подпись усиленная квалифицированная, называется "Госключ", ее можно получить абсолютно безвозмездно и пользоваться ей без дополнительной платы. Соответственно, ее просто нужно также оформить, придя очно, соответствующей структурой", - подчеркнул Шадаев.
Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Шадаев назвал срок введения самозапрета на оформление сим-карт
17:41
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Кроме того, председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума может 25 марта рассмотреть во втором чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, а к концу марта принять закон.
В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
 
ЭкономикаБанкиМаксут ШадаевРОССИЯсамозапрет на кредиты
 
 
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