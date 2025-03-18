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Путин прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями

Путин прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями - 18.03.2025, ПРАЙМ

Путин прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями

Антироссийские санкции подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю, заявил президент России Владимир Путин. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T15:57+0300

2025-03-18T15:57+0300

2025-03-18T15:59+0300

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Антироссийские санкции подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю, заявил президент России Владимир Путин. "Отмечу, что за последние годы российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами - это мы с вами прекрасно знаем. В их числе мощное санкционное давление прежде всего, ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках. Эти и другие действия в целом подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Тем не менее, президент отметил, что российские предприниматели успешно работают в условиях санкций, несмотря на все ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках."Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого, но Минфин посчитал. Я уверенно могу вам сказать - 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц", - прокомментировал Путин общее количество антироссийских санкций.Рассуждая о потенциальном ослаблении санкций против России, президент заявил, что даже если ослабление случится, противники России рано или поздно найдут новый способ попытаться ослабить страну."Даже если и будет с той стороны какой-то жест, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, "вставить какие-то палки в колеса", - сказал он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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владимир путин, россия, мировая экономика, санкции против рф, минфин, рспп