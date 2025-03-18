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США пригрозили, если необходимо, ввести максимальные санкции против РФ

США пригрозили, если необходимо, ввести максимальные санкции против РФ - 18.03.2025, ПРАЙМ

США пригрозили, если необходимо, ввести максимальные санкции против РФ

США в случае необходимости введут максимально возможные санкции против России, включая энергетический сектор, заявил во вторник глава американского минфина... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T19:35+0300

2025-03-18T19:35+0300

2025-03-18T19:35+0300

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ВАШИНГТОН, 18 мар - ПРАЙМ. США в случае необходимости введут максимально возможные санкции против России, включая энергетический сектор, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент. "Если будет необходимо, то мы дойдем до (оценки уровня санкционного давления на Россию по десятибальной шкале - ред.) десяти в санкциях, чтобы привести президента (России Владимира - ред.) Путина за стол", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент отметил, что соответствующие инструкции он получил от американского президента Дональда Трампа. "Я оптимистично настроен в том, что ему (Трампу - ред.) удастся уговорить его (Путина - ред.) сесть за стол переговоров без увеличения санкций. Однако рассматриваются все варианты увеличения и перехода к максимальным энергетическим санкциям в отношении России, если это необходимо", - добавил глава минфина США. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855742762.html

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сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, санкции против рф