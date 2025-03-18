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Сбербанк ожидает сохранения ставки ЦБ в 21% на ближайшем заседании
Сбербанк ожидает сохранения ставки ЦБ в 21% на ближайшем заседании - 18.03.2025, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает сохранения ставки ЦБ в 21% на ближайшем заседании
Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 21 марта, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T11:25+0300
2025-03-18T11:25+0300
2025-03-18T11:25+0300
экономика
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 21 марта, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "На заседании 21 марта Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку 21%. Его комментарии будут сдержанно оптимистичными", - сказал аналитик, слова которого приводит пресс-служба Сбербанка. По мнению Рапохина, ЦБ отметит, что в экономике продолжают активно формироваться предпосылки для торможения инфляции: темпы роста кредитных портфелей замедлились по сравнению с прошлым годом, есть признаки снижения конкуренции за работников на рынке труда, рубль остается крепким. Однако регулятору предстоит убедиться в том, что эти тенденции устойчивы, указал он. "Например, замедление кредитования может быть связано с сезонностью и опережающими темпами авансирования средств бюджета в начале года – пока нельзя исключать, что оно вновь ускорится на фоне по-прежнему сильной экономической динамики и оптимистичных настроений населения и бизнеса. Также надо учитывать, что ценовые условия кредитования смягчаются за счет улучшения ситуации с нормативной ликвидностью банков", - подчеркнул Рапохин. "Все это может быть аргументом в пользу сохранения сигнала о том, что потребуется продолжительный период сохранения жесткой политики ЦБ", - добавил он. ЦБ РФ в феврале ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции". На минувшей неделе зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор сохраняет сигнал - будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
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банки, финансы, сбербанк, банк россии, ставка банка россии
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк, Банк России, ставка Банка России
Сбербанк ожидает сохранения ставки ЦБ в 21% на ближайшем заседании
Сбербанк: ожидается, что на заседании 21 марта Банк России сохранит ключевую ставку
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 21 марта, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
"На заседании 21 марта Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку 21%. Его комментарии будут сдержанно оптимистичными", - сказал аналитик, слова которого приводит пресс-служба Сбербанка.
По мнению Рапохина, ЦБ отметит, что в экономике продолжают активно формироваться предпосылки для торможения инфляции: темпы роста кредитных портфелей замедлились по сравнению с прошлым годом, есть признаки снижения конкуренции за работников на рынке труда, рубль остается крепким. Однако регулятору предстоит убедиться в том, что эти тенденции устойчивы, указал он.
"Например, замедление кредитования может быть связано с сезонностью и опережающими темпами авансирования средств бюджета в начале года – пока нельзя исключать, что оно вновь ускорится на фоне по-прежнему сильной экономической динамики и оптимистичных настроений населения и бизнеса. Также надо учитывать, что ценовые условия кредитования смягчаются за счет улучшения ситуации с нормативной ликвидностью банков", - подчеркнул Рапохин.
"Все это может быть аргументом в пользу сохранения сигнала о том, что потребуется продолжительный период сохранения жесткой политики ЦБ", - добавил он.
ЦБ РФ в феврале ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции".
На минувшей неделе зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор сохраняет сигнал - будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
ВТБ ожидает сохранения ставки ЦБ в 21% на ближайшем заседании