https://1prime.ru/20250318/sevastopol-855865138.html

День возвращения города Севастополя в Россию

День возвращения города Севастополя в Россию - 18.03.2025, ПРАЙМ

День возвращения города Севастополя в Россию

День возвращения города Севастополя в Россию отмечается во вторник. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T00:33+0300

2025-03-18T00:33+0300

2025-03-18T00:33+0300

общество

россия

экономика

севастополь

крым

украина

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855865138.jpg?1742247217

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. День возвращения города Севастополя в Россию отмечается во вторник. Ниже приводится справочная информация. Восемнадцатого марта в Севастополе празднуется День возвращения города Севастополя в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года Законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем. Севастополь всегда был неотъемлемой частью российской истории, героическая оборона города во время Крымской и Великой Отечественной войн навсегда вписана в летопись боевой славы России. С момента своего официального основания в 1784 году и до 1917 года Севастополь представлял особый административный округ, что обуславливалось его военно-стратегическим положением как базы Черноморского флота. Он имел общегосударственное значение, поэтому управлялся непосредственно из столицы в интересах безопасности всего государства. В момент создания Крымской АССР в 1921 году (с 1945 года - Крымская область) территория полуострова, включая Севастополь, находилась в составе РСФСР. С 1948 года Севастополь имел особый статус города центрального подчинения. В 1954 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Севастополь в составе Крымской области был передан из состава РСФСР в состав УССР. Передача области произошла против воли крымчан и с нарушениями действовавшего законодательства. Севастополь стал городом республиканского подчинения в составе Украины. Черноморский Флот продолжал развиваться под руководством Москвы и стал мощным фактором в решении внешнеполитических задач государства, который отстаивал его интересы на просторах Мирового океана. В 1960-е годы Севастополь стал крупным промышленным центром. В городе развивались предприятия рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности. Морской завод строил и ремонтировал военные и гражданские корабли. Новым серьезным испытанием для города стали события августа 1991 года. После провозглашения независимости Украины Крым и Севастополь автоматически стали частью нового государства. В 1997 году между Россией и Украиной был подписан договор "О дружбе и сотрудничестве". Севастополь сохранил за собой статус военно-морской базы. Корабли и имущество Черноморского флота страны поделили между собой. Российский флот остался в Севастополе на правах аренды морской базы. В результате внутриполитического кризиса на Украине в 2013-2014 годах, приведшего к государственному перевороту и приходу к власти прозападных и антироссийски настроенных политиков, в конце февраля 2014 года начались массовые акции в южных и юго-восточных областях страны. Одним из последствий этих волнений стал выход Крыма и Севастополя из состава Украины и последующее их присоединение к России. Двадцать третьего февраля 2014 года в Севастополе состоялся митинг народной воли, собравший более 100 тысяч человек. Его участники единогласно выразили недоверие городской власти и выбрали народного мэра Алексея Чалого. Митингующие отказались признавать последние решения Верховной Рады Украины о смене власти, объявили о переподчинении милиции городским властям и предложили провести городской референдум. Севастопольский городской совет 6 марта принял решение о вхождении города в состав Российской Федерации. Кроме того, горсовет Севастополя поддержал решение Верховного совета Крыма о проведении общекрымского референдума 16 марта. Одиннадцатого марта 2014 года Севастопольский городской совет и Верховный совет Республики Крым приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. Шестнадцатого марта 2014 года был проведен общекрымский референдум о статусе Крыма и города Севастополя, по итогам которого 95,6% граждан Севастополя высказались за вступление города в состав Российской Федерации. Семнадцатого марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о провозглашении республики независимым суверенным государством и об особом статусе Севастополя. В документе также содержалось обращение к России с предложением о принятии Крыма в состав РФ в качестве нового субъекта Федерации со статусом республики. Восемнадцатого марта 2014 года Севастополь вошел в состав Российской Федерации как город федерального значения на основании Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и в соответствии с Федеральным конституционным законом "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", подписанным президентом РФ 21 марта. В настоящее время Севастополь является главной военно-морской базой Черноморского флота, крупным незамерзающим морским торговым, рыбным портом, развивающимся промышленным, научно-техническим, культурно-историческим и рекреационным центром российского Причерноморья. За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе Российской Федерации осуществлялась их структурная интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство страны. Для обеспечения этой интеграции с 2015 года действовала федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", нацеленная на устранение диспропорций в региональном развитии, доведение уровня жизни населения и развития экономики Крыма до общероссийских показателей, формирование условий для обеспечения устойчивого экономического роста на полуострове, эффективное использование туристско-рекреационного потенциала. В 2019 году была утверждена государственная программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Программа рассчитана до 2030 года и направлена на создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя. На сегодняшний день завершены более 720 объектов и мероприятий, в том числе введены важные транспортные артерии, объекты собственной генерации и магистральные инженерные трубопроводы, а также социально значимые учреждения. Так, в 2019 году состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, благодаря которой была снята энергоблокада Севастополя; в 2021 году был запущен водозабор на реке Бельбек, который решил проблему водоснабжения города; было запущено обновленное железнодорожное сообщение, построены сотни километров новых дорог. С момента воссоединения с Россией в Севастополе было построено более 120 социально значимых объектов, в их числе детские сады, школы, спортивные комплексы. В частности, в марте 2023 года была открыта Севастопольская детская школа искусств - первое специально построенное учреждение для организации дополнительного образования в сфере искусств, в конце декабря того же года открылись Дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой и фиджитал-центр, техническая и спортивная инфраструктура которого помогает детям не только развиваться интеллектуально и физически, но и подготовиться к всероссийским соревнованиям по киберспорту. В феврале 2025 года открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Спартак" с современным оборудованием и инфраструктурой, предназначенный для тренировок профессиональных спортсменов. В июле 2024 года в Севастополе открыл двери музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Он был возведен по поручению президента России Владимира Путина за рекордно короткие сроки - один год и восемь месяцев. Территория комплекса включает в себя музеи Христианства, Крыма и Новороссии, Античности и Византии, единственный в мире храм-парк, археологический парк, Екатерининский парк с рекой Героон, первый в России амфитеатр "Грифон Арена" и воссозданный Византийский квартал (Монетный двор, Античная усадьба, Ремесленные мастерские и Усадьба винодела). В составе "Нового Херсонеса" находятся также современные молодежные центры с комфортными номерами, детская школа искусств и филиал "Артека", получивший название "Корсунь". В Севастополе реализуется грандиозный архитектурный и инфраструктурный проект - культурный кластер на мысе Хрустальном, музейный и театрально-образовательный комплекс, который включает Театр оперы и балета, Академию хореографии, музейно-мемориальный комплекс "Защитникам Севастополя". В Севастополе реализуются также ряд других инвестиционных проектов, среди которых технопарк "ИТ Парк", яхтенная марина в Балаклаве на 613 судов, предусматривающая также создание прилегающего к ее границам рекреационного комплекса "Яхтенная деревня", межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "МореАгроБиоТех" для обеспечения разработки, производства и вывода на рынок продуктов глобальной конкурентоспособности в морской сфере деятельности и агробиотехнологий, проект "Терруар Севастополь", объединивший более 40 виноделов региона, индустриальный парк "Гераклид", проект, предусматривающий комплексное развитие заброшенной и неблагоустроенной территории, а также строительство масштабного курортно-рекреационного комплекса на Северной стороне города Севастополя и т. д. В Севастополе в честь возвращения города в состав Российской Федерации ежегодно проходят праздничные мероприятия. Торжества традиционно начинаются с возложения венков и цветов к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Для жителей Севастополя организуются массовые гулянья, множество бесплатных выставок и кинопоказов, концерты и памятные мероприятия патриотической направленности, которые завершаются праздничным салютом.

севастополь

крым

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, севастополь, крым, украина, владимир путин