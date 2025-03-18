Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шадаев назвал срок введения самозапрета на оформление сим-карт - 18.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250318/shadaev-855887229.html
Шадаев назвал срок введения самозапрета на оформление сим-карт
Шадаев назвал срок введения самозапрета на оформление сим-карт - 18.03.2025, ПРАЙМ
Шадаев назвал срок введения самозапрета на оформление сим-карт
Минцифры РФ готово раньше срока запустить возможность введения очного самозапрета на оформление сим-карт, запланированного на 1 сентября, заявил на пленарном... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T17:41+0300
2025-03-18T17:41+0300
мошенничество
технологии
максут шадаев
сотовые операторы
https://cdnn.1prime.ru/img/76988/11/769881120_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_09e48e3e4a5fb2a464034811d5cc8407.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ готово раньше срока запустить возможность введения очного самозапрета на оформление сим-карт, запланированного на 1 сентября, заявил на пленарном заседании Госдумы глава ведомства Максут Шадаев. "Что касается самозапрета, самозапрет у нас уже введен и работает с начала марта для получения кредита в банках. По операторам связи он связан просто с 1 сентября, это срок введения обязательных требований. Поэтому здесь, если будет принято решение в рамках, внутри правок, мы готовы этот срок раньше перенести", - ответил он на предложение ускорить возможность запуска самозапрета в очной форме, так как не у всех граждан есть возможность сделать это на "Госуслугах". Кроме того, Шадаев напомнил, что рассматриваемый на заседании законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству предусматривает также формирование единой базы голосов мошенников, "чтобы дальше операторы могли автоматически разрывать такого рода вызовы, и чтобы мы могли в итоге этих людей, так сказать, идентифицировать и преследовать по закону". Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В начале марта вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что правительство в рамках законопроекта о мошенничестве планирует ввести самозапрет на оформление сим-карт на "Госуслугах". Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце ноября прошлого года. В феврале законопроект одобрило правительство РФ.
https://1prime.ru/20250318/volodin-855886575.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76988/11/769881120_0:1:1500:1126_1920x0_80_0_0_b163aafdba79eff72347b8db2655987d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, максут шадаев, сотовые операторы
Мошенничество, Технологии, Максут Шадаев, сотовые операторы
17:41 18.03.2025
 
Шадаев назвал срок введения самозапрета на оформление сим-карт

Шадаев: Минцифры РФ готово запустить самозапрет на оформление сим-карт раньше 1 сентября

© fotolia.com / Denys RudyiСим карты
Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© fotolia.com / Denys Rudyi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ готово раньше срока запустить возможность введения очного самозапрета на оформление сим-карт, запланированного на 1 сентября, заявил на пленарном заседании Госдумы глава ведомства Максут Шадаев.
"Что касается самозапрета, самозапрет у нас уже введен и работает с начала марта для получения кредита в банках. По операторам связи он связан просто с 1 сентября, это срок введения обязательных требований. Поэтому здесь, если будет принято решение в рамках, внутри правок, мы готовы этот срок раньше перенести", - ответил он на предложение ускорить возможность запуска самозапрета в очной форме, так как не у всех граждан есть возможность сделать это на "Госуслугах".
Кроме того, Шадаев напомнил, что рассматриваемый на заседании законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству предусматривает также формирование единой базы голосов мошенников, "чтобы дальше операторы могли автоматически разрывать такого рода вызовы, и чтобы мы могли в итоге этих людей, так сказать, идентифицировать и преследовать по закону".
Уголовный суд, уголовный кодекс - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Володин призвал пересмотреть УК для борьбы с телефонным мошенничеством
17:21
Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.
В начале марта вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что правительство в рамках законопроекта о мошенничестве планирует ввести самозапрет на оформление сим-карт на "Госуслугах". Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце ноября прошлого года. В феврале законопроект одобрило правительство РФ.
 
МошенничествоТехнологииМаксут Шадаевсотовые операторы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала