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Шадаев назвал срок введения самозапрета на оформление сим-карт

Шадаев назвал срок введения самозапрета на оформление сим-карт - 18.03.2025, ПРАЙМ

Шадаев назвал срок введения самозапрета на оформление сим-карт

Минцифры РФ готово раньше срока запустить возможность введения очного самозапрета на оформление сим-карт, запланированного на 1 сентября, заявил на пленарном... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T17:41+0300

2025-03-18T17:41+0300

2025-03-18T17:41+0300

мошенничество

технологии

максут шадаев

сотовые операторы

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минцифры РФ готово раньше срока запустить возможность введения очного самозапрета на оформление сим-карт, запланированного на 1 сентября, заявил на пленарном заседании Госдумы глава ведомства Максут Шадаев. "Что касается самозапрета, самозапрет у нас уже введен и работает с начала марта для получения кредита в банках. По операторам связи он связан просто с 1 сентября, это срок введения обязательных требований. Поэтому здесь, если будет принято решение в рамках, внутри правок, мы готовы этот срок раньше перенести", - ответил он на предложение ускорить возможность запуска самозапрета в очной форме, так как не у всех граждан есть возможность сделать это на "Госуслугах". Кроме того, Шадаев напомнил, что рассматриваемый на заседании законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству предусматривает также формирование единой базы голосов мошенников, "чтобы дальше операторы могли автоматически разрывать такого рода вызовы, и чтобы мы могли в итоге этих людей, так сказать, идентифицировать и преследовать по закону". Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В начале марта вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что правительство в рамках законопроекта о мошенничестве планирует ввести самозапрет на оформление сим-карт на "Госуслугах". Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце ноября прошлого года. В феврале законопроект одобрило правительство РФ.

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технологии, максут шадаев, сотовые операторы