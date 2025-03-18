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Бизнес после встречи с Путиным подготовит проект поручений правительству
Бизнес после встречи с Путиным подготовит проект поручений правительству - 18.03.2025, ПРАЙМ
Бизнес после встречи с Путиным подготовит проект поручений правительству
Бизнес на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным договорился через месяц подготовить проект поручений правительству, обсудили в том числе порядок... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T17:51+0300
2025-03-18T17:51+0300
2025-03-18T17:51+0300
экономика
рспп
владимир путин
александр шохин
ушедшие компании
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Бизнес на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным договорился через месяц подготовить проект поручений правительству, обсудили в том числе порядок возврата иностранных компаний, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Договорились о том, что с членами правительства мы продолжим обсуждение, и более того - через некоторое время, максимум через месяц, мы переварим все предложения, которые прозвучали на съезде, и подготовим проект поручений президента правительству. Я считаю, что это очень хороший результат, он касается в том числе и тех вопросов, которые президент в своем выступлении затронул... Это и прежде всего защита прав добросовестных приобретателей, это и порядок возвращения иностранных компаний, которые уже из России уходили, из тех критериев, которые были названы президентом", - сказал Шохин в кулуарах съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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рспп, владимир путин, александр шохин, ушедшие компании
Экономика, РСПП, Владимир Путин, Александр Шохин, ушедшие компании
Бизнес после встречи с Путиным подготовит проект поручений правительству
Бизнес подготовит проект поручений правительству, в том числе о возврате нерезидентов
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Бизнес на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным договорился через месяц подготовить проект поручений правительству, обсудили в том числе порядок возврата иностранных компаний, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Договорились о том, что с членами правительства мы продолжим обсуждение, и более того - через некоторое время, максимум через месяц, мы переварим все предложения, которые прозвучали на съезде, и подготовим проект поручений президента правительству. Я считаю, что это очень хороший результат, он касается в том числе и тех вопросов, которые президент в своем выступлении затронул... Это и прежде всего защита прав добросовестных приобретателей, это и порядок возвращения иностранных компаний, которые уже из России уходили, из тех критериев, которые были названы президентом", - сказал Шохин в кулуарах съезда РСПП.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Глава ВТБ сообщил тему обсуждения на закрытой встрече Путина с РСПП