https://1prime.ru/20250318/siemens-855893529.html
Siemens сократит более 6 тысяч рабочих мест по всему миру
Siemens сократит более 6 тысяч рабочих мест по всему миру - 18.03.2025, ПРАЙМ
Siemens сократит более 6 тысяч рабочих мест по всему миру
Немецкий концерн Siemens заявил о планах сокращения более 6 тысяч рабочих мест в сфере автоматизации и производства зарядных устройств для электромобилей. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T22:58+0300
2025-03-18T22:58+0300
2025-03-18T22:58+0300
экономика
германия
siemens
https://cdnn.1prime.ru/img/82771/49/827714910_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_95d74f65df11292cbd06e1386fa683e4.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Немецкий концерн Siemens заявил о планах сокращения более 6 тысяч рабочих мест в сфере автоматизации и производства зарядных устройств для электромобилей. "Планируемые меры в сфере автоматизации затронут около 5 600 рабочих мест по всему миру, в том числе около 2 600 в Германии; около 450 рабочих мест по всему миру будут затронуты в сфере зарядки электромобилей, в том числе около 250 в Германии", - говорится в заявлении компании. При этом подчеркивается, что увольнений сотрудников в Германии по операционным причинам не запланировано. Накануне стало известно о планах сокращения 7,5 тысяч рабочих мест к 2029 году в компании Audi.
https://1prime.ru/20241115/siemens-852859413.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82771/49/827714910_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_ec705d3cf751b7f7a48e5dddfddddf46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, siemens
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Siemens
Siemens сократит более 6 тысяч рабочих мест по всему миру
Немецкий концерн Siemens сократит более 6 тысячрабочих мест по всему миру - заявление
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Немецкий концерн Siemens заявил о планах сокращения более 6 тысяч рабочих мест в сфере автоматизации и производства зарядных устройств для электромобилей.
"Планируемые меры в сфере автоматизации затронут около 5 600 рабочих мест по всему миру, в том числе около 2 600 в Германии; около 450 рабочих мест по всему миру будут затронуты в сфере зарядки электромобилей, в том числе около 250 в Германии", - говорится в заявлении компании.
При этом подчеркивается, что увольнений сотрудников в Германии по операционным причинам не запланировано.
Накануне стало известно о планах сокращения 7,5 тысяч рабочих мест к 2029 году в компании Audi.
Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом