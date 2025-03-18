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Siemens сократит более 6 тысяч рабочих мест по всему миру - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Siemens сократит более 6 тысяч рабочих мест по всему миру
Siemens сократит более 6 тысяч рабочих мест по всему миру - 18.03.2025, ПРАЙМ
Siemens сократит более 6 тысяч рабочих мест по всему миру
Немецкий концерн Siemens заявил о планах сокращения более 6 тысяч рабочих мест в сфере автоматизации и производства зарядных устройств для электромобилей. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T22:58+0300
2025-03-18T22:58+0300
экономика
германия
siemens
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Немецкий концерн Siemens заявил о планах сокращения более 6 тысяч рабочих мест в сфере автоматизации и производства зарядных устройств для электромобилей. "Планируемые меры в сфере автоматизации затронут около 5 600 рабочих мест по всему миру, в том числе около 2 600 в Германии; около 450 рабочих мест по всему миру будут затронуты в сфере зарядки электромобилей, в том числе около 250 в Германии", - говорится в заявлении компании. При этом подчеркивается, что увольнений сотрудников в Германии по операционным причинам не запланировано. Накануне стало известно о планах сокращения 7,5 тысяч рабочих мест к 2029 году в компании Audi.
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германия, siemens
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Siemens
22:58 18.03.2025
 
Siemens сократит более 6 тысяч рабочих мест по всему миру

Немецкий концерн Siemens сократит более 6 тысячрабочих мест по всему миру - заявление

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Центральный офис компании Siemens в Москве
%Центральный офис компании Siemens в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Немецкий концерн Siemens заявил о планах сокращения более 6 тысяч рабочих мест в сфере автоматизации и производства зарядных устройств для электромобилей.
"Планируемые меры в сфере автоматизации затронут около 5 600 рабочих мест по всему миру, в том числе около 2 600 в Германии; около 450 рабочих мест по всему миру будут затронуты в сфере зарядки электромобилей, в том числе около 250 в Германии", - говорится в заявлении компании.
При этом подчеркивается, что увольнений сотрудников в Германии по операционным причинам не запланировано.
Накануне стало известно о планах сокращения 7,5 тысяч рабочих мест к 2029 году в компании Audi.
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