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Siemens сократит более 6 тысяч рабочих мест по всему миру

Siemens сократит более 6 тысяч рабочих мест по всему миру - 18.03.2025, ПРАЙМ

Siemens сократит более 6 тысяч рабочих мест по всему миру

Немецкий концерн Siemens заявил о планах сокращения более 6 тысяч рабочих мест в сфере автоматизации и производства зарядных устройств для электромобилей. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T22:58+0300

2025-03-18T22:58+0300

2025-03-18T22:58+0300

экономика

германия

siemens

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Немецкий концерн Siemens заявил о планах сокращения более 6 тысяч рабочих мест в сфере автоматизации и производства зарядных устройств для электромобилей. "Планируемые меры в сфере автоматизации затронут около 5 600 рабочих мест по всему миру, в том числе около 2 600 в Германии; около 450 рабочих мест по всему миру будут затронуты в сфере зарядки электромобилей, в том числе около 250 в Германии", - говорится в заявлении компании. При этом подчеркивается, что увольнений сотрудников в Германии по операционным причинам не запланировано. Накануне стало известно о планах сокращения 7,5 тысяч рабочих мест к 2029 году в компании Audi.

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германия, siemens