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Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации

Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации - 18.03.2025, ПРАЙМ

Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации

Минфин РФ подготовит предложения по большой приватизации, считает текущее время подходящим, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, сообщил министр... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T10:44+0300

2025-03-18T10:44+0300

2025-03-18T10:44+0300

экономика

москва

антон силуанов

росимущество

приватизация

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовит предложения по большой приватизации, считает текущее время подходящим, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня", - сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании Коллегии Росимущества.

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москва, антон силуанов, росимущество, приватизация