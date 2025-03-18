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Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации
Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации - 18.03.2025, ПРАЙМ
Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации
Минфин РФ подготовит предложения по большой приватизации, считает текущее время подходящим, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, сообщил министр... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T10:44+0300
2025-03-18T10:44+0300
экономика
москва
антон силуанов
росимущество
приватизация
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовит предложения по большой приватизации, считает текущее время подходящим, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня", - сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании Коллегии Росимущества.
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москва, антон силуанов, росимущество, приватизация
Экономика, МОСКВА, Антон Силуанов, Росимущество, приватизация
10:44 18.03.2025
 
Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации

Силуанов: вопрос большой приватизации можно поставить на повестку дня

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовит предложения по большой приватизации, считает текущее время подходящим, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня", - сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании Коллегии Росимущества.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
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Вчера, 18:48
 
ЭкономикаМОСКВААнтон СилуановРосимуществоприватизация
 
 
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