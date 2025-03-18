https://1prime.ru/20250318/siluanov-855872559.html
Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации
Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации - 18.03.2025, ПРАЙМ
Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации
Минфин РФ подготовит предложения по большой приватизации, считает текущее время подходящим, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, сообщил министр... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T10:44+0300
2025-03-18T10:44+0300
2025-03-18T10:44+0300
экономика
москва
антон силуанов
росимущество
приватизация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855703621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8baf7eb9194f510b2b402334fa416880.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовит предложения по большой приватизации, считает текущее время подходящим, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня", - сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании Коллегии Росимущества.
https://1prime.ru/20250317/swift-855859264.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0c/855703621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e96c4834afd31f6387f7909727d26b42.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон силуанов, росимущество, приватизация
Экономика, МОСКВА, Антон Силуанов, Росимущество, приватизация
Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации
Силуанов: вопрос большой приватизации можно поставить на повестку дня
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовит предложения по большой приватизации, считает текущее время подходящим, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня", - сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании Коллегии Росимущества.
Силуанов сделал заявление относительно диалога минфинов России и США