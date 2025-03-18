Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов призвал бизнес в России использовать ПДС вместо повышения зарплат - 18.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250318/siluanov-855878811.html
Силуанов призвал бизнес в России использовать ПДС вместо повышения зарплат
Силуанов призвал бизнес в России использовать ПДС вместо повышения зарплат - 18.03.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал бизнес в России использовать ПДС вместо повышения зарплат
Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения им зарплат. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:21+0300
2025-03-18T14:21+0300
экономика
антон силуанов
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691694_0:79:2955:1741_1920x0_80_0_0_d7e0e23a097638599b6ee8457114a3dc.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения им зарплат. "Последнее время мы часто принимали решения о повышении зарплат, но это тоже инфляционный инструмент, этот инструмент влияет на размер вашей прибыли. А использование нового продукта - долгосрочной программы сбережений - это будет важно и для ваших работников, это будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в ваш бизнес", - сказал Силуанов, выступая на съезде РСПП. По его мнению, участие компаний в программе повысит ее привлекательность для работников и тем самым поможет бизнесу решить кадровые проблемы. "Когда мы говорим о дефиците кадров - используйте активно новые инструментарии долгосрочной программы сбережений", - предложил министр. Кроме того, деньги, вложенные в программу, по словам Силуанова, вернутся в бизнес через инвестиции пенсионных фондов. "Деньги длинные. Если ваши акции, ваши активы торгуются на рынке, дают хорошую доходность, то эти же деньги с лихвой вернутся к вам в ваш бизнес", - сказал он. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) - это сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Бизнес, который подключится к программе и будет софинансировать взносы своих сотрудников по программе, вправе получить налоговый вычет. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках ОПС, в ПДС. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://1prime.ru/20250318/siluanov-855872559.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691694_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_23e336949a5a2854482554a060b40ca1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон силуанов, россия
Экономика, Антон Силуанов, РОССИЯ
14:21 18.03.2025
 
Силуанов призвал бизнес в России использовать ПДС вместо повышения зарплат

Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к ПДС вместо повышения им зарплат

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения им зарплат.
"Последнее время мы часто принимали решения о повышении зарплат, но это тоже инфляционный инструмент, этот инструмент влияет на размер вашей прибыли. А использование нового продукта - долгосрочной программы сбережений - это будет важно и для ваших работников, это будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в ваш бизнес", - сказал Силуанов, выступая на съезде РСПП.
По его мнению, участие компаний в программе повысит ее привлекательность для работников и тем самым поможет бизнесу решить кадровые проблемы. "Когда мы говорим о дефиците кадров - используйте активно новые инструментарии долгосрочной программы сбережений", - предложил министр.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Силуанов сообщил о подготовке предложений по большой приватизации
10:44
Кроме того, деньги, вложенные в программу, по словам Силуанова, вернутся в бизнес через инвестиции пенсионных фондов. "Деньги длинные. Если ваши акции, ваши активы торгуются на рынке, дают хорошую доходность, то эти же деньги с лихвой вернутся к вам в ваш бизнес", - сказал он.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) - это сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
Бизнес, который подключится к программе и будет софинансировать взносы своих сотрудников по программе, вправе получить налоговый вычет. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках ОПС, в ПДС.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
ЭкономикаАнтон СилуановРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала