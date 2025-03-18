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СМИ: Лэмми и Каллас обсудят конфискацию российских активов

СМИ: Лэмми и Каллас обсудят конфискацию российских активов - 18.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Лэмми и Каллас обсудят конфискацию российских активов

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во вторник на встрече в Лондоне обсудят конфискацию замороженных... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T06:08+0300

2025-03-18T06:08+0300

2025-03-18T06:08+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во вторник на встрече в Лондоне обсудят конфискацию замороженных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Согласно публикации на сайте правительства Великобритании, Лэмми встретит Каллас в Лондоне 18 марта для обсуждения украинского конфликта и усиления европейской обороноспособности. Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщает, что в ходе переговоров будет обсуждаться, как Европа может обеспечить себе "правильное юридическое и финансовое основание", чтобы "изъять миллиарды российских активов". После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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