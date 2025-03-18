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СМИ: Лэмми и Каллас обсудят конфискацию российских активов - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: Лэмми и Каллас обсудят конфискацию российских активов
СМИ: Лэмми и Каллас обсудят конфискацию российских активов - 18.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Лэмми и Каллас обсудят конфискацию российских активов
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во вторник на встрече в Лондоне обсудят конфискацию замороженных... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T06:08+0300
2025-03-18T06:08+0300
экономика
мировая экономика
россия
рф
москва
великобритания
кая каллас
сергей лавров
ес
euroclear
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во вторник на встрече в Лондоне обсудят конфискацию замороженных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Согласно публикации на сайте правительства Великобритании, Лэмми встретит Каллас в Лондоне 18 марта для обсуждения украинского конфликта и усиления европейской обороноспособности. Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщает, что в ходе переговоров будет обсуждаться, как Европа может обеспечить себе "правильное юридическое и финансовое основание", чтобы "изъять миллиарды российских активов". После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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мировая экономика, россия, рф, москва, великобритания, кая каллас, сергей лавров, ес, euroclear, мид рф
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кая Каллас, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear, МИД РФ
06:08 18.03.2025
 
СМИ: Лэмми и Каллас обсудят конфискацию российских активов

Блумберг: Лэмми и Каллас обсудят конфискацию замороженных российских активов

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во вторник на встрече в Лондоне обсудят конфискацию замороженных российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Согласно публикации на сайте правительства Великобритании, Лэмми встретит Каллас в Лондоне 18 марта для обсуждения украинского конфликта и усиления европейской обороноспособности.
Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщает, что в ходе переговоров будет обсуждаться, как Европа может обеспечить себе "правильное юридическое и финансовое основание", чтобы "изъять миллиарды российских активов".
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯРФМОСКВАВЕЛИКОБРИТАНИЯКая КалласСергей ЛавровЕСEuroclearМИД РФ
 
 
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