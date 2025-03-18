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Российский союз промышленников и предпринимателей

Российский союз промышленников и предпринимателей - 18.03.2025, ПРАЙМ

Российский союз промышленников и предпринимателей

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей пройдет в Москве. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T01:03+0300

2025-03-18T01:03+0300

2025-03-18T01:03+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей пройдет в Москве. Ниже приводится справочная информация. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) – общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Ведет свою историю от неполитической организации "Научно-промышленный союз СССР", основанной в июне 1990 года по инициативе Научно-промышленной группы народных депутатов СССР, среди которых были такие известные ученые, генеральные конструкторы и политики, как Жорес Алферов, Павел Бунич, Евгений Велихов, Аркадий Вольский, Генрих Новожилов, Павел Селезнев и другие. После распада СССР организацию преобразовали в общероссийскую, ее правопреемником стал Российский союз промышленников и предпринимателей, первый съезд которого состоялся 19 декабря 1991 года. РСПП был зарегистрирован 3 января 1992 года. Учредителями союза являются крупнейшие предприятия различных форм собственности, научно-исследовательские организации, коммерческие структуры, общественные объединения и физические лица. Российский союз осуществляет свою деятельность посредством двух юридических лиц, обладающих различным правовым статусом, – общероссийской общественной организации (РСПП) и общероссийского объединения работодателей (ООР "РСПП"). Каждая организация имеет свой устав. Согласно документам, общероссийская общественная организация РСПП является общероссийским общественным объединением физических лиц, а также юридических лиц – общественных организаций промышленников и предпринимателей; ООР "РСПП" – социально ориентированная некоммерческая организация. В настоящее время РСПП объединяет свыше 320 тысяч крупнейших российских компаний – представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах России и более 160 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, в том числе машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, топливо-энергетический комплекс, а также строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. Предприятия, представленные в РСПП, производят в совокупности более 60% ВВП России. Высшим органом РСПП является съезд, проводимый не реже одного раза в пять лет. Внеочередной съезд созывается по решению правления на основании его собственной инициативы, по требованию бюро правления, президента или не менее чем одной трети членов союза. На съезде избираются сроком на пять лет президент союза и члены правления. Между съездами руководство деятельностью союза осуществляет правление, численность которого не превышает 150 человек. Правление формируется исходя из принципа представительства большинства региональных отделений союза. Бюро правления, избираемое правлением сроком на пять лет в количестве 30 человек, осуществляет оперативное руководство деятельностью РСПП. Президент РСПП, являющийся единоличным исполнительным органом союза, организует работу правления и бюро правления и председательствует на их заседаниях. По должности он является членом бюро правления. Первым президентом РСПП был Аркадий Вольский. С 2005 года президентом союза является Александр Шохин. РСПП видит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса. Деятельность союза нацелена на создание конкурентной предпринимательской среды, совершенствование общих стандартов ведения бизнеса, корпоративного управления, повышение влияния и социального авторитета отечественных предпринимателей. РСПП ведет постоянную практическую работу: на высоком государственном уровне проводятся конференции по актуальным экономическим проблемам с участием представителей российских и зарубежных бизнес-кругов, а также руководителей федеральных органов власти. Итогами этих форумов являются решения, которые принимаются на государственном уровне в сфере предпринимательства и бизнеса в России. РСПП многое сделал для дебюрократизации бизнес-среды, помогает упрощать или переводить в электронную форму административные процедуры и согласования, помогает правительству улучшить законодательство и контрольно-надзорную деятельность. Президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в съездах РСПП. Впервые глава государства приезжал на съезд в ноябре 2003 года. Как отмечает президент РФ, "у РСПП всегда есть своя четкая, сбалансированная… позиция и конкретные предложения, как сделать национальное развитие более устойчивым и динамичным… чтобы это развитие вело не только к повышению конкурентоспособности нашей экономики, но и к улучшению качества жизни граждан, повышению доходов российских семей". В 2021 году указом президента РФ коллектив РСПП был награжден почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде".

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